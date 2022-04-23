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"Укрзализныця" назначила на 23 апреля шесть эвакуационных поездов: список

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"Укрзализныця" назначила на 23 апреля шесть эвакуационных поездов: список

"Укрзализныця" назначила сегодня, 23 апреля, шесть дополнительных эвакуационных поездов.

Об этом сообщается на сайте компании.

Поезда будут курсировать по следующим направлениям:

  • 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов;
  • 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1;
  • 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп;
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр;
  • 06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пасс.;
  • 11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск.

Отмечается, что время отправления поездов может изменяться.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 59-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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