"Укрзализныця" назначила на 23 апреля шесть эвакуационных поездов: список

"Укрзализныця" назначила сегодня, 23 апреля, шесть дополнительных эвакуационных поездов.
Об этом сообщается на сайте компании.
Поезда будут курсировать по следующим направлениям:
- 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов;
- 14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1;
- 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп;
- 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр;
- 06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пасс.;
- 11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск.
Отмечается, что время отправления поездов может изменяться.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 59-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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