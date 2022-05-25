"Укрзализныця" назначила на 25 мая дополнительный эвакуационный поезд из Покровска

"Укрзализныця" назначила на 25 мая дополнительный эвакуационный поезд из Покровска

Желающие смогут уехать из Покровска во Львов.

На сегодня, 25 мая, "Укрзализныця" назначила дополнительный эвакуационный поезд 234/233 "Покровск – Днепр – Львов".

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Поезд отправится из Покровска в 16:30.

В "УЗ" отметили, что время отправления и прибытия поездов могут меняться, поэтому необходимо проверять актуальную информацию на сайте компании.

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