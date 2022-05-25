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"Укрзализныця" назначила на 25 мая дополнительный эвакуационный поезд из Покровска

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"Укрзализныця" назначила на 25 мая дополнительный эвакуационный поезд из Покровска

Фото: Associated Press

Желающие смогут уехать из Покровска во Львов.

На сегодня, 25 мая, "Укрзализныця" назначила дополнительный эвакуационный поезд 234/233 "Покровск – Днепр – Львов".

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Поезд отправится из Покровска в 16:30.

В "УЗ" отметили, что время отправления и прибытия поездов могут меняться, поэтому необходимо проверять актуальную информацию на сайте компании.

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