"Укрзализныця" назначила на 25 мая дополнительный эвакуационный поезд из Покровска

Желающие смогут уехать из Покровска во Львов.
На сегодня, 25 мая, "Укрзализныця" назначила дополнительный эвакуационный поезд 234/233 "Покровск – Днепр – Львов".
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
Поезд отправится из Покровска в 16:30.
В "УЗ" отметили, что время отправления и прибытия поездов могут меняться, поэтому необходимо проверять актуальную информацию на сайте компании.
Читайте также:
- Как выехать из Харькова 25 мая: график движения поездов в пределах Украины
- Как выехать из Одессы 25 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу
- Как выехать из Днепра: график движения поездов в пределах Украины на 25 мая
- Как выехать из Киева 25 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу
- Как выехать из Львова 25 мая: график движения поездов в пределах Украины и за границу