"Укрзализныця" назначила новые пригородные поезда: когда и по какому маршруту будут курсировать

Движение указанных поездов было приостановлено весной 2020 из-за пандемии COVID-19.
"Укрзализныця" увеличивает количество пригородных поездов в направлении Коростеня и назначает новые по маршруту Киев – Коростень.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Так, с 10 февраля 2022 года возобновлено курсирование двух пар электропоездов, соединяющих Киев и Коростень (Житомирская область).
Отмечается, что электропоезд Борщаговка – Коростень отправляется со станции Борщаговка в 03:35, прибывает в Коростень в 07:02. Обратно этот поезд отправляется из Коростеня в 08:45 и прибывает на станцию Борщаговка в 12:45.
Также возобновляют курсирование поезда Киев-Пассажирский – Коростень. Он отправляется из Киева в 15:18 и прибывает на станцию Коростень в 18:52. Обратно поезд отправляется со станции Коростень в 20:30 и прибывает в Киев в 23:42.
Кроме этого, на указанном направлении курсируют еще три пары пригородных поездов: Киев – Коростень – Киев.
Напомним, "Укрзализныця" с 28 февраля запускает новый дизель-поезд по маршруту Львов – Тернополь – Черновцы – Коломыя.
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