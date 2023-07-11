"Укрзализныця" назначила новый "Интерсити+" по маршруту Киев — Харьков: расписание

Билеты на поезд Киев — Харьков уже доступны в приложении, чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

"Укрзализныця" с 16 июля 2023 года назначает временный поезд "Интерсити+" №720/719 по маршруту Киев – Харьков.

Об этом сообщает пресс-служба.

"Одно из наиболее популярных и загруженных направлений Укрзализныци получит временный ночной рейс по скоростному Hyundai Rotem", — говорится в сообщении.

Расписание движения:

из Киева поезд №720 будет отправляться с 16 июля по 9 августа по воскресеньям, средам и пятницам в 23:53 и прибывать в Харьков в 05:04;

в обратном направлении, из Харькова, поезд №719 будет отправляться с 16 июля по воскресеньям, средам и пятницам в 23:33 и прибывать в Киев в 4:56.

В компании также сообщили, что с 19 июля расписание поезда будет незначительно скорректировано из-за проведения ремонтных работ на участке курсирования.

Напомним, во время авиаудара в Орехове погибли супруги железнодорожников – у них осталась маленькая дочь.

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