"Укрзализныця" назначила новый поезд Интерсити из Киева в Тернополь

Поезд № 747/748 будет делать остановки в Казатине, Виннице, Хмельницком и Волочиске.

"Укрзализныця" назначает фирменный дневной скоростной поезд категории Интерсити из Киева в Тернополь.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Также читайте В УЗ рассказали, как выбрать вагон с кондиционером

Поезд № 747/748 сообщением Киев — Тернополь будет делать остановки в Казатине, Виннице, Хмельницком и Волочиске.

Поезд отправится в рейс из столицы 2 июля, а в обратном направлении — 3 июля. Из Киева поезд будет отправляться ежедневно в 16:41, а прибывать в Тернополь в 22:47. Обратно он будет отправляться также ежедневно в 4:00 и прибывать в столицу в 10:03.

Предварительно, с целью изучения спроса, курсирование поезда назначено до 31 августа

Как сообщалось, "Укрзализныця" расширила внутреннее железнодорожное сообщение с Донецкой областью — с 24 июня начинает курсирования региональный поезд Днепр-Авдеевка. Он будет курсировать через 23 станции, в частности Покровск, Межевая, Просяная, Чаплино и другие.

Новости Украины: "Укрзализныця" возобновила международное сообщение с Австрией и Венгрией

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку