"Укрзализныця" назначила новый поезд "Львов-Харьков": график

"Укрзализныця" назначила новый поезд №114/113 сообщением "Львов-Харьков". Он будет курсировать с 1 февраля через день.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

С 1 февраля по нечетным числам поезд будет отправляться из Львова в 18:06 через Червоноград, Ковель, Вараш, Сарны, Житомир и другие станции. В Киев он прибудет в 09:28. Прибытие в Харьков через Ворожбу и Сумы – в 19:15.

Обратно поезд будет курсировать по нечетным числам. Вд 3 февраля рейс будет отправляться из Харькова в 06:52. Из столицы в 16:00 поезд отправляется в Житомир, и дальше через Полесье с прибытием во Львов в 07:04.

"Жители северного Полесья и Волыни получат не только новое сообщение с Сумами, Харьковом и другими городами, но еще и ежедневный поезд во Львов и Киев, поскольку расписание движения нового поезда №114/113 между Львовом и Киевом такое же, как и у ранее назначенного поезда №131/132 Львов – Днепр", — говорится в сообщении.

Билеты на поезд уже доступны в приложении, чат-боте, на booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.

Напомним, "Укрзализныця" назначила поезд №110/109 Львов – Херсон. Рейс будет отправляться из Львова с 20 января по четным числам в 16:12 и прибывать в Херсон в 13:27 на следующий день. Из Херсона поезд будет отправляться с 21 января по нечетным числам в 14:27 и прибывать во Львов в 10:18.

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