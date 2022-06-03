"Укрзализныця" назначила новый поезд Перемышль – Запорожье: график курсирования

Из-за большого спроса пассажиров на возвращение в Украину "Укрзализныця" назначает новый поезд №32/31 сообщением Перемышль — Запорожье.
Он начнет курсировать с 12 июня (первый рейс из Запорожья в Перемышль запланирован на 11 июня).
Об этом сообщает пресс-служба железнодорожного перевозчика.
Отмечается, что поезд будет отправляться из Перемышля в 16:00, останавливаться в Днепре в 13:26 и прибывать в Запорожье в 15:51. Из Запорожья поезд будет отправляться в 15:30, останавливаться в Днепре в 17:33, и будет прибывать в Перемышль в 12:50.
Маршрут поезда будет проходить через Львов, Бердичев, станцию им. Т. Шевченко, Знаменку, Белую Церковь, Каменское и Днепр, что позволит жителям нескольких регионов удобно вернуться домой из-за границы.
Вагоны в поезде – купейные и класса люкс, билеты будут доступны онлайн, добавили в "Укрзализныце".
Напомним, с 1 июня изменились правила выдачи бесплатных билетов украинцам для поездок Польшей. Так, пассажиры из Украины имеют возможность бесплатного проезда только на маршрутах из и в такие города: Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешев, Перемышль, Загуж, Ярослав и Жешув. Другие правила бесплатного использования железной дорогой Польши для украинцев остаются неизменными.
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