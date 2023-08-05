"Укрзализныця" назначила ряд дополнительных поездов во Львов: график

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда из четырех городов Украины во Львов.

"Укрзализныця" назначает дополнительные поезда из Киева, Днепра, Изюма и Харькова во Львов в период пиковых сезонных перевозок.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

График движения:

поезд №191/192 Киев – Львов будет отправляться из Киева 17-20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа в 07:05 и прибывать во Львов в 17:03. Со Львова поезд будет отправляться 17-20, 22, 26-31 августа в 13:15 и прибывать в Киев в 22:05.

будет отправляться из Киева 17-20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа в 07:05 и прибывать во Львов в 17:03. Со Львова поезд будет отправляться 17-20, 22, 26-31 августа в 13:15 и прибывать в Киев в 22:05. поезд №111/63 — 64/112 Изюм, Харьков — Львов будет отправляться 16, 18, 20, 25, 27 и 30 августа из Изюма в 18:22, Харькова в 22:43 и прибывать во Львов в 13:40. Обратно, со Львова, 17 и 19 августа поезд будет отправляться в 14:50 и прибывать в Харьков в 5:46 и в Изюм в 12:00. В другие даты — 21, 26, 28 и 31 августа поезд будет отправляться из Львова в 15:48 и прибывать в Харьков в 5:46 и в Изюм в 12:00.

будет отправляться 16, 18, 20, 25, 27 и 30 августа из Изюма в 18:22, Харькова в 22:43 и прибывать во Львов в 13:40. Обратно, со Львова, 17 и 19 августа поезд будет отправляться в 14:50 и прибывать в Харьков в 5:46 и в Изюм в 12:00. В другие даты — 21, 26, 28 и 31 августа поезд будет отправляться из Львова в 15:48 и прибывать в Харьков в 5:46 и в Изюм в 12:00. поезд №79/80 Днепр – Львов (через Киев) будет отправляться из Днепра 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31 августа в 22:15 и прибывать во Львов в 13:40. Обратно из Львова поезд будет отправляться 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30 августа и 1 сентября в 15:48 и прибывать в Днепр в 06:49.

Также сообщается, что поезда из Харькова и Днепра будут прибывать во Львов удобно для пересадки в горы на рейс 815/816 Львов – Рахов.

Билеты на рейсы доступны в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Напомним, из Киева во Львов в августе запустили дополнительные поезда: расписание и стоимость.

Читайте также: