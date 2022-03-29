"Укрзализныця" назвала количество эвакуированных скоростными поездами украинцев за время войны с РФ

"Укрзализныця" назвала количество эвакуированных скоростными поездами украинцев за время войны с РФ

Статистика по маршрутам.

"Укрзализныця" сообщила, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину скоростными поездами эвакуировано 168 тысяч человек.

За время войны скоростные поезда Интерсити+ совершили 169 рейсов и эвакуировали около 168 тысяч человек. Средняя населенность поездов составляла 994 пассажира на рейс - это более 100% вместимости одного поезда.

"Мы максимально эффективно используем весь парк скоростных поездов для эвакуации жителей и гостей Украины. Я благодарен всем работникам депо, машинистам и стюардам, которые героически выполняют свою работу и, рискуя своей жизнью, помогают выехать из горячих точек мирному населению", - отметил директор филиала "Украинская железнодорожная скоростная компания" АО "Укрзализныця" Андрей Уманец.



Так, в период с 24 февраля по 28 марта 2022 скоростные поезда курсировали по маршрутам:

Киев – Винница – эвакуировано 7500 человек.

Киев – Тернополь – эвакуировано 4500 человек.

Киев – Львов – эвакуировано 79449 человек.

Харьков – Тернополь – эвакуировано 4500 человек.

Харьков – Львов – эвакуировано 48817 человек.

Днепр – Львов – эвакуировано 20330 человек.

Киев – Перемышль – эвакуировано 2879 человек.

В перевозках в период войны уже было задействовано 88 машинистов и их помощников и 66 стюардов.

Отмечается, что уже во время войны "Укрзализныця" выполнила ремонт поезда Hyundai Rotem и вернула его на маршрут Дарница – Львов.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.