Укрзализныця не прекращает эвакуировать детей за границу

Посадка на эвакуационные поезда бесплатная.
Дополнительный эвакуационный поезд, предназначенный для вывоза группы детей, отправился из Киева в польский Хелм вчера, 3 марта, вечером, передает пресс- служба "Укрзализныци".
Всего этим поездом выехали более 700 человек, из которых более 300 – это дети с инвалидностью. Кроме этого, поездом эвакуированы дети-сироты, лица с инвалидностью, родители и опекуны детей.
Посадка на эвакуационные поезда бесплатная, приоритет предоставляется детям, женщинам и пожилым людям. Актуальный график рейсов на следующий день публикуется ежедневно около 21:00.
Напомним, в 07:00 закончился комендантский час в столице.
Ночь на 4 марта в столице прошла спокойно, но под звуки сирен о воздушной опасности.
"Город призывают не покидать дома без необходимости, чтобы вовремя спускаться к укрытиям", — говорится в сообщении.
В Киеве в 07:00 закончился комендантский час. После ее окончания откроются магазины.
Для транспортного сообщения между правым и левым берегом открыты два моста: Северный и Дарницкий. Водителей призывают пропускать авто скорой, спасателей и гуманитарной помощи.