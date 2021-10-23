"Укрзализныця" не пустила в поезда 340 пассажиров из-за новых карантинных правил проезда

Для поездки общественным транспортом между регионами нужен "антикоронавирусный" документ.

С 21 октября, когда в Украине начали действовать новые карантинные правила пассажиров между регионами, "Укрзализныця" не допустила к поездкам до 0,3% пассажиров, то есть каждый 367-го. Главная причина — отсутствие "ковидных" документов, дающих право на поездку.

"Начиная с 21 октября было перевезено больше 125 тысяч пассажиров поездами дальнего следования и "Интерсити+", из них только 340 не допущено в поезда из-за отсутствия вакцинации или теста. В целом ситуация с перевозкой абсолютно контролируемая. Пассажиры получили всю информацию, с пониманием отнеслись к новым правилам перевозок и в большинстве случаев их неукоснительно соблюдают. Также хочу поблагодарить все поездные бригады, рабочих станций, вокзалов, контактного центра за слаженную и профессиональную работу в этой нестандартной ситуации", — отметил руководитель пассажирского направления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

Какие документы нужно иметь пассажирам во время поездок межрегиональным общественным транспортом с 21 октября:

билет на поезд, автобус или маршрутку;

для пассажиров "Укрзализныци" — документ, удостоверяющий личность;

документ о вакцинации или тест на отсутствие коронавируса:

или документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19; или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19 (сертификат о вакцинации может быть либо бумажный или созданный в приложении "Дія") или отрицательный результат ПЦР-тест или экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа (по состоянию на время посадки в транспорт).

Для пассажиров в возрасте до 18 лет наличие "антикоронавирусних" документов, кроме проездного документа и документа, подтверждающего личность (для железной дороги), не требуется.

Укрзализныця

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