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"Укрзализныця"не вернет россиянам и белорусам их грузовые вагоны

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"Укрзализныця"не вернет россиянам и белорусам их грузовые вагоны

В УЗ стали обращаться владельцы с требованиями возвращения их подвижного состава.

АО "Укрзализныця" заявило, что не вернет российским и белорусским владельцам их грузовые вагоны.

В Центр Транспортной Логистики АО "Укрзализныця" начали обращаться владельцы белорусских и российских грузовых вагонов с требованием переадресации/возвращения подвижного состава.

Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев в Facebook.

"Глядя на материальный ущерб, нанесенный Украине -страной агрессором(РФ) и ее союзником(РБ); а самое главное учитывая тысячи невинных жертв, которые убиты захватчиками... весь подвижный состав, грузы и другое НЕ будут возвращаться странам-оккупантам!", – написал он.

Напомним, "Укрзализныця" будет перевозить остатки окупантов в вагонах-рефрижераторах.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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