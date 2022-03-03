"Укрзализныця"не вернет россиянам и белорусам их грузовые вагоны

"Укрзализныця"не вернет россиянам и белорусам их грузовые вагоны

В УЗ стали обращаться владельцы с требованиями возвращения их подвижного состава.

АО "Укрзализныця" заявило, что не вернет российским и белорусским владельцам их грузовые вагоны.

В Центр Транспортной Логистики АО "Укрзализныця" начали обращаться владельцы белорусских и российских грузовых вагонов с требованием переадресации/возвращения подвижного состава.

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Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев в Facebook.

"Глядя на материальный ущерб, нанесенный Украине -страной агрессором(РФ) и ее союзником(РБ); а самое главное учитывая тысячи невинных жертв, которые убиты захватчиками... весь подвижный состав, грузы и другое НЕ будут возвращаться странам-оккупантам!", – написал он.

Напомним, "Укрзализныця" будет перевозить остатки окупантов в вагонах-рефрижераторах.

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