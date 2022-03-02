"Укрзализныця" обнародовала график поездов на 2 марта, эвакуационные рейсы будут назначены в течение дня

"Укрзализныця" обнародовала график поездов на 2 марта, эвакуационные рейсы будут назначены в течение дня

График всех поездов может изменяться в зависимости от оперативной ситуации.

"Укрзализныця" продолжает стабильное движение и публикует график регулярных рейсов по основным станциям на 2 марта. Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначены в течение дня в соответствии с оперативным анализом динамики движения.



Рейсы по ст. Киев:

№ 016 РАХОВ — ХАРЬКОВ 01.56

№ 022 ТРУСКОВЕЦ — ХАРЬКОВ 02.50

№ 002 КОНСТАНТИНОВКА — ИВАНО-ФРАНКОВСК 04.02

№ 260 ВОРОХТА – КИЕВ 04.21

№ 114, 142 ЛЬВОВ – ЛИМАН 06.23

№ 705 ДАРНИЦА – КИЕВ ПАС – ЛЬВОВ 09:00

№ 715 ДАРНИЦА – КИЕВ ПАС – ЛЬВОВ 10:00

№ 722 КИЕВ ПАС — ХАРЬКОВ-ПАСС — ЛЬВОВ 10.00

№ 738 КИЕВ ПАС — ЗАПОРОЖЬЕ 11.50

№ 045 УЖГОРОД – КРАМАТОРСК 12.06

№ 114, 142 ЛИМАН – ЛЬВОВ 13.34

№ 749 КИЕВ ПАС — ИВАНО-ФРАНКИВСК 14.07

№ 769 КИЕВ ПАС — КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ 14.25

№ 055 КИЕВ ПАС — РАХОВ 15.02

№ 013 КИЕВ ПАС — СОЛОТВИНО 17.12

№ 740 КИЕВ ПАС — КР.РОГ ГОЛ 17.22

№ 790 КИЕВ ПАС — КРОПИТЕЛЬСКИЙ 17.42

№ 792 КИЕВ ПАС — КРЕМЕНЧУГ 17.42

№ 081 КИЕВ ПАС — УЖГОРОД 18.30

№ 067 КИЕВ ПАС — ВАРШАВА ВС 18.48

044 КИЕВ — ИВАНО-ФРАНКИВСК 19.06

095 КИЕВ ПАС — РАХОВ 19.48

029 КИЕВ ПАС — УЖГОРОД 20.05

049 КИЕВ ПАС — ТРУСКАВЕЦ 20.12

059 КИЕВ ПАС-ЧОП 20.21

057 КИЕВ ПАС — ВОРОХТА 20.21

038 КИЕВ ПАС — ЗАПОРОЖЬЕ 1 21.07

105 КИЕВ ПАС-ОДЕССА ГОЛ 21.15

097 КИЕВ ПАС — КОВЕЛЬ 21.22

076 КИЕВ ПАС — КРИВОЙ РОГ ГОЛ 21.28

130 КРЕМЕНЧУГ — ВОРОХТА 22.03

149 ПОЛТАВА.П – Черновцы 22.03

017 ХАРЬКОВ — УЖГОРОД 22.10

007 КИЕВ ПАС — Черновцы 22.22

091 КИЕВ ПАС — ЛЬВОВ 22.37

046 КРАМАТОРСК – УЖГОРОД 22.47

080 КИЕВ ПАС – ДНЕПР-ГОЛ 23.05

771 КИЕВ ПАС — ХМЕЛЬНИЦК 23.46

139 КИЕВ ПАС — КАМЕН-ПОД 23.59



Расписание поездов по ст. Харьков в сутки 2 марта будет выглядеть следующим образом:

№ 114, 142 ЛИМАН – ЛЬВОВ 04.11

№ 046 КРАМАТОРСК – УЖГОРОД 12.36

№ 723 ХАРЬКОВ — КИЕВ ПАС 15.00

№ 114, 142 ЛЬВОВ – ЛИМАН 14.39

№ 015 ХАРЬКОВ-ПАСС — РАХОВ 15.09

№ 795 ХАРЬКОВ-ПАСС — ДНЕПР-ГОЛ 19.27

№ 021 ХАРЬКОВ-ПАСС — ТРУСКОВЕТЬ 20.15

№ 007 ХАРЬКОВ-ПАСС — ОДЕССА ГОЛ. 21.43

№ 045 УЖГОРОД – КРАМАТОРСК 22.40



В то же время "Укрзалізниця" создала сразу ряд хабов для удобной эвакуации украинских женщин и детей:

В Чопе:

поезд №7617/7618 в 00:40 будет отправляться из Львова в Чоп

поезд № 7619/7620 отправиться в 05:27

Кроме того, со станции Чоп в Захон (Венгрия) продолжает курсировать ежедневно 9 пар поездов венгерского формирования.



2 марта состоится эвакуационный рейс с вокзала города Чоп в Чехию. Подвижный состав предоставлен чешским перевозчиком. Поезд будет делать остановки по территории Словакии и Чехии, следует через Кошице, Остраву и Прагу. Отправление 16:40, однако таможенный контроль следует пройти до 15:30. Посадка на поезд осуществляется при наличии загранпаспорта. Приоритет отдается женщинам и детям. Проезд бесплатный! Также напоминаем, что с железнодорожной станции Чоп ходят каждые три часа регулярные поезда Чоп-Захонь в Венгрии. На железнодорожных вокзалах организованы питание и медицинская помощь. Посадка производится при наличии билета и паспорта.



Во Львове:

Сообщение Львов-Перемышль обеспечено челночными рейсами электричек в течение дня, а также поездом 35/36 Одесса-Перемышль, следующим через Львов.

Сообщение Львов-Хелм обслуживается удобным и современным ДПКр-3, рейс отправляется в 13:30.

Львов-Грубешев: рейсы в удобный польский хаб в 06:25 и в 10:25.

График всех поездов может варьироваться в зависимости от оперативной ситуации. По состоянию на 1 марта эвакуационными рейсами "Укрзалізниці" перевезено более 750 тыс. украинцев. Посадка на эвакуационные рейсы Укрзализныци приоритетна для пассажиров с приобретенным билетом.