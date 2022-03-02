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"Укрзализныця" обнародовала график поездов на 2 марта, эвакуационные рейсы будут назначены в течение дня

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"Укрзализныця" обнародовала график поездов на 2 марта, эвакуационные рейсы будут назначены в течение дня

График всех поездов может изменяться в зависимости от оперативной ситуации.

"Укрзализныця" продолжает стабильное движение и публикует график регулярных рейсов по основным станциям на 2 марта. Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначены в течение дня в соответствии с оперативным анализом динамики движения.

Рейсы по ст. Киев:

  • № 016 РАХОВ — ХАРЬКОВ 01.56
  • № 022 ТРУСКОВЕЦ — ХАРЬКОВ 02.50
  • № 002 КОНСТАНТИНОВКА — ИВАНО-ФРАНКОВСК 04.02
  • № 260 ВОРОХТА – КИЕВ 04.21
  • № 114, 142 ЛЬВОВ – ЛИМАН 06.23
  • № 705 ДАРНИЦА – КИЕВ ПАС – ЛЬВОВ 09:00
  • № 715 ДАРНИЦА – КИЕВ ПАС – ЛЬВОВ 10:00
  • № 722 КИЕВ ПАС — ХАРЬКОВ-ПАСС — ЛЬВОВ 10.00
  • № 738 КИЕВ ПАС — ЗАПОРОЖЬЕ 11.50
  • № 045 УЖГОРОД – КРАМАТОРСК 12.06
  • № 114, 142 ЛИМАН – ЛЬВОВ 13.34
  • № 749 КИЕВ ПАС — ИВАНО-ФРАНКИВСК 14.07
  • № 769 КИЕВ ПАС — КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ 14.25
  • № 055 КИЕВ ПАС — РАХОВ 15.02
  • № 013 КИЕВ ПАС — СОЛОТВИНО 17.12
  • № 740 КИЕВ ПАС — КР.РОГ ГОЛ 17.22
  • № 790 КИЕВ ПАС — КРОПИТЕЛЬСКИЙ 17.42
  • № 792 КИЕВ ПАС — КРЕМЕНЧУГ 17.42
  • № 081 КИЕВ ПАС — УЖГОРОД 18.30
  • № 067 КИЕВ ПАС — ВАРШАВА ВС 18.48
  • 044 КИЕВ — ИВАНО-ФРАНКИВСК 19.06
  • 095 КИЕВ ПАС — РАХОВ 19.48
  • 029 КИЕВ ПАС — УЖГОРОД 20.05
  • 049 КИЕВ ПАС — ТРУСКАВЕЦ 20.12
  • 059 КИЕВ ПАС-ЧОП 20.21
  • 057 КИЕВ ПАС — ВОРОХТА 20.21
  • 038 КИЕВ ПАС — ЗАПОРОЖЬЕ 1 21.07
  • 105 КИЕВ ПАС-ОДЕССА ГОЛ 21.15
  • 097 КИЕВ ПАС — КОВЕЛЬ 21.22
  • 076 КИЕВ ПАС — КРИВОЙ РОГ ГОЛ 21.28
  • 130 КРЕМЕНЧУГ — ВОРОХТА 22.03
  • 149 ПОЛТАВА.П – Черновцы 22.03
  • 017 ХАРЬКОВ — УЖГОРОД 22.10
  • 007 КИЕВ ПАС — Черновцы 22.22
  • 091 КИЕВ ПАС — ЛЬВОВ 22.37
  • 046 КРАМАТОРСК – УЖГОРОД 22.47
  • 080 КИЕВ ПАС – ДНЕПР-ГОЛ 23.05
  • 771 КИЕВ ПАС — ХМЕЛЬНИЦК 23.46
  • 139 КИЕВ ПАС — КАМЕН-ПОД 23.59


Расписание поездов по ст. Харьков в сутки 2 марта будет выглядеть следующим образом:

  • № 114, 142 ЛИМАН – ЛЬВОВ 04.11
  • № 046 КРАМАТОРСК – УЖГОРОД 12.36
  • № 723 ХАРЬКОВ — КИЕВ ПАС 15.00
  • № 114, 142 ЛЬВОВ – ЛИМАН 14.39
  • № 015 ХАРЬКОВ-ПАСС — РАХОВ 15.09
  • № 795 ХАРЬКОВ-ПАСС — ДНЕПР-ГОЛ 19.27
  • № 021 ХАРЬКОВ-ПАСС — ТРУСКОВЕТЬ 20.15
  • № 007 ХАРЬКОВ-ПАСС — ОДЕССА ГОЛ. 21.43
  • № 045 УЖГОРОД – КРАМАТОРСК 22.40


В то же время "Укрзалізниця" создала сразу ряд хабов для удобной эвакуации украинских женщин и детей:

В Чопе:

  • поезд №7617/7618 в 00:40 будет отправляться из Львова в Чоп
  • поезд № 7619/7620 отправиться в 05:27

Кроме того, со станции Чоп в Захон (Венгрия) продолжает курсировать ежедневно 9 пар поездов венгерского формирования.

2 марта состоится эвакуационный рейс с вокзала города Чоп в Чехию. Подвижный состав предоставлен чешским перевозчиком. Поезд будет делать остановки по территории Словакии и Чехии, следует через Кошице, Остраву и Прагу. Отправление 16:40, однако таможенный контроль следует пройти до 15:30. Посадка на поезд осуществляется при наличии загранпаспорта. Приоритет отдается женщинам и детям. Проезд бесплатный! Также напоминаем, что с железнодорожной станции Чоп ходят каждые три часа регулярные поезда Чоп-Захонь в Венгрии. На железнодорожных вокзалах организованы питание и медицинская помощь. Посадка производится при наличии билета и паспорта.

Во Львове:

  • Сообщение Львов-Перемышль обеспечено челночными рейсами электричек в течение дня, а также поездом 35/36 Одесса-Перемышль, следующим через Львов.
  • Сообщение Львов-Хелм обслуживается удобным и современным ДПКр-3, рейс отправляется в 13:30.
  • Львов-Грубешев: рейсы в удобный польский хаб в 06:25 и в 10:25.

График всех поездов может варьироваться в зависимости от оперативной ситуации. По состоянию на 1 марта эвакуационными рейсами "Укрзалізниці" перевезено более 750 тыс. украинцев. Посадка на эвакуационные рейсы Укрзализныци приоритетна для пассажиров с приобретенным билетом.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

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