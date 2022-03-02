"Укрзализныця" обнародовала график поездов на 2 марта, эвакуационные рейсы будут назначены в течение дня

График всех поездов может изменяться в зависимости от оперативной ситуации.
"Укрзализныця" продолжает стабильное движение и публикует график регулярных рейсов по основным станциям на 2 марта. Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначены в течение дня в соответствии с оперативным анализом динамики движения.
Рейсы по ст. Киев:
- № 016 РАХОВ — ХАРЬКОВ 01.56
- № 022 ТРУСКОВЕЦ — ХАРЬКОВ 02.50
- № 002 КОНСТАНТИНОВКА — ИВАНО-ФРАНКОВСК 04.02
- № 260 ВОРОХТА – КИЕВ 04.21
- № 114, 142 ЛЬВОВ – ЛИМАН 06.23
- № 705 ДАРНИЦА – КИЕВ ПАС – ЛЬВОВ 09:00
- № 715 ДАРНИЦА – КИЕВ ПАС – ЛЬВОВ 10:00
- № 722 КИЕВ ПАС — ХАРЬКОВ-ПАСС — ЛЬВОВ 10.00
- № 738 КИЕВ ПАС — ЗАПОРОЖЬЕ 11.50
- № 045 УЖГОРОД – КРАМАТОРСК 12.06
- № 114, 142 ЛИМАН – ЛЬВОВ 13.34
- № 749 КИЕВ ПАС — ИВАНО-ФРАНКИВСК 14.07
- № 769 КИЕВ ПАС — КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ 14.25
- № 055 КИЕВ ПАС — РАХОВ 15.02
- № 013 КИЕВ ПАС — СОЛОТВИНО 17.12
- № 740 КИЕВ ПАС — КР.РОГ ГОЛ 17.22
- № 790 КИЕВ ПАС — КРОПИТЕЛЬСКИЙ 17.42
- № 792 КИЕВ ПАС — КРЕМЕНЧУГ 17.42
- № 081 КИЕВ ПАС — УЖГОРОД 18.30
- № 067 КИЕВ ПАС — ВАРШАВА ВС 18.48
- 044 КИЕВ — ИВАНО-ФРАНКИВСК 19.06
- 095 КИЕВ ПАС — РАХОВ 19.48
- 029 КИЕВ ПАС — УЖГОРОД 20.05
- 049 КИЕВ ПАС — ТРУСКАВЕЦ 20.12
- 059 КИЕВ ПАС-ЧОП 20.21
- 057 КИЕВ ПАС — ВОРОХТА 20.21
- 038 КИЕВ ПАС — ЗАПОРОЖЬЕ 1 21.07
- 105 КИЕВ ПАС-ОДЕССА ГОЛ 21.15
- 097 КИЕВ ПАС — КОВЕЛЬ 21.22
- 076 КИЕВ ПАС — КРИВОЙ РОГ ГОЛ 21.28
- 130 КРЕМЕНЧУГ — ВОРОХТА 22.03
- 149 ПОЛТАВА.П – Черновцы 22.03
- 017 ХАРЬКОВ — УЖГОРОД 22.10
- 007 КИЕВ ПАС — Черновцы 22.22
- 091 КИЕВ ПАС — ЛЬВОВ 22.37
- 046 КРАМАТОРСК – УЖГОРОД 22.47
- 080 КИЕВ ПАС – ДНЕПР-ГОЛ 23.05
- 771 КИЕВ ПАС — ХМЕЛЬНИЦК 23.46
- 139 КИЕВ ПАС — КАМЕН-ПОД 23.59
Расписание поездов по ст. Харьков в сутки 2 марта будет выглядеть следующим образом:
- № 114, 142 ЛИМАН – ЛЬВОВ 04.11
- № 046 КРАМАТОРСК – УЖГОРОД 12.36
- № 723 ХАРЬКОВ — КИЕВ ПАС 15.00
- № 114, 142 ЛЬВОВ – ЛИМАН 14.39
- № 015 ХАРЬКОВ-ПАСС — РАХОВ 15.09
- № 795 ХАРЬКОВ-ПАСС — ДНЕПР-ГОЛ 19.27
- № 021 ХАРЬКОВ-ПАСС — ТРУСКОВЕТЬ 20.15
- № 007 ХАРЬКОВ-ПАСС — ОДЕССА ГОЛ. 21.43
- № 045 УЖГОРОД – КРАМАТОРСК 22.40
В то же время "Укрзалізниця" создала сразу ряд хабов для удобной эвакуации украинских женщин и детей:
В Чопе:
- поезд №7617/7618 в 00:40 будет отправляться из Львова в Чоп
- поезд № 7619/7620 отправиться в 05:27
Кроме того, со станции Чоп в Захон (Венгрия) продолжает курсировать ежедневно 9 пар поездов венгерского формирования.
2 марта состоится эвакуационный рейс с вокзала города Чоп в Чехию. Подвижный состав предоставлен чешским перевозчиком. Поезд будет делать остановки по территории Словакии и Чехии, следует через Кошице, Остраву и Прагу. Отправление 16:40, однако таможенный контроль следует пройти до 15:30. Посадка на поезд осуществляется при наличии загранпаспорта. Приоритет отдается женщинам и детям. Проезд бесплатный! Также напоминаем, что с железнодорожной станции Чоп ходят каждые три часа регулярные поезда Чоп-Захонь в Венгрии. На железнодорожных вокзалах организованы питание и медицинская помощь. Посадка производится при наличии билета и паспорта.
Во Львове:
- Сообщение Львов-Перемышль обеспечено челночными рейсами электричек в течение дня, а также поездом 35/36 Одесса-Перемышль, следующим через Львов.
- Сообщение Львов-Хелм обслуживается удобным и современным ДПКр-3, рейс отправляется в 13:30.
- Львов-Грубешев: рейсы в удобный польский хаб в 06:25 и в 10:25.
График всех поездов может варьироваться в зависимости от оперативной ситуации. По состоянию на 1 марта эвакуационными рейсами "Укрзалізниці" перевезено более 750 тыс. украинцев. Посадка на эвакуационные рейсы Укрзализныци приоритетна для пассажиров с приобретенным билетом.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
- Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
- вертолетов – 29 ед;
- танков – 198;
- ББМ – 846;
- артиллерийских систем – 77;
- средства ПВО – 7;
- РСЗО – 24;
- цистерн из ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
- катера – 2 единицы;
- автомобильной техники – 305.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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