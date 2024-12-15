"Укрзализныця" обновила график железнодорожного движения

Новый график движения поездов обеспечит более удобные пересадки и более комфортные поездки между Украиной и другими странами Европы.

С 15 декабря вступил в действие обновленный график железнодорожного движения, включающий в себя новые международные рейсы и улучшение комфортных удобств для пассажиров.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Международный маршрут Варшава – Рава-Русская – Львов – Черновцы

В 05:26 из Варшавы отправился поезд на украинскую станцию Рава-Русская. Пассажиры прибыли в Рава-Русскую в 13:45, после чего осуществили пересадку на дизель-поезд украинского производства ДПКр-3, который следует во Львов и Черновцы.

На украинском участке маршрута поезд проходит через станции Тернополь, Чертков и Залещики.

Что нового

Ввод второй пары поездов на маршруте Варшава – Рава-Русская – Львов – Черновцы увеличивает количество мест в этом направлении.

Использование поездов PKP Intercity повышает комфорт пассажиров на польском отрезке маршрута.

Маршрут Вена – Чоп – Киев

В 10:42 из Вены отправился поезд №143Д. Для удобства пассажиров добавлен дополнительный вагон, увеличивающий количество мест на 70%.

Что нового

Путешествие между Киевом и Веной через Чоп стало на 3 часа быстрее благодаря изменениям в графике.

Уезжающие в Киев пассажиры из Вены на станции Чоп пересаживаются на ночной поезд №27/28 Чоп – Киев. Он отправляется в 22:38 и прибывает в Киев в 10:01, что удобнее пассажирам.

Билеты на новые маршруты можно приобрести через приложение Укрзализныци, на официальном сайте, в чат-ботах и кассах вокзалов.

Напомним, "Укрзализныця" изменила график движения поездов для удобства пересадок пассажиров из Донецкой области, следующих в Ровно, Луцк и Ковель.