"Укрзализныця" обновила приложение: теперь через него можно купить билеты на международные рейсы

В настоящее время уже доступны билеты в Польшу и Молдову.

"Укрзализныця" обновила свое приложение и теперь через него можно купить билеты на международные рейсы.

Об этом украинский железнодорожный перевозчик сообщил 1 ноября в своем Telegram-канале.

"На этот раз подготовили для вас такое важное обновление, что просто больше не можем держать это в себе: наконец-то в приложении можно купить билеты на международные рейсы!", — говорится в сообщении.

Таким образом, с 1 ноября в приложении уже доступны билеты в Польшу (на рейсы на Хелм, Перемышль и Варшаву) и Молдову (поезд №351/352 Киев – Кишинев).

Кроме этого, в приложении также доработали подробную информацию о маршруте поезда: теперь пассажир будет видеть все станции маршрута и информацию о том, сколько времени поезд будет стоять на остановках.

В "Укрзализныце" добавили, что приложение загрузили более 285 тысяч пользователей, которые приобрели через него более 270 тысяч билетов.

Напомним, ранее "Укрзализныця" презентовала новый график движения поездов, который предусматривает 14 новых рейсов, среди которых 4 поезда международного сообщения в Кишинев, Перемышль, Хелм и Вену, 4 новые рейсы Интерсити+, которые были введены в течение 2022 года, а также сразу 58 оптимизированных рейсов по Украине и за границу.

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