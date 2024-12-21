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Укрзализныця обновила ж/д билеты – что изменилось

Укрзализныця обновила ж/д билеты – что изменилось

Российский язык убрали из билетов "Укрзализныци"/Фото: Telegram-канал "Укразалізниці" / Фото: "Укрзализныця"

"Укрзализныця" убрала из билетов текст на русском языке – остался текст на украинском и английском.

На железнодорожных билетах "Укрзализныци" больше нет дубляжа на русском языке.

Об этом заявил заместитель министра развития громад и территорий Тимур Ткаченко.

Теперь информация на проездных документах будет дублироваться на украинском и английском. Кроме того, были утверждены бланки документов для печати в терминалах самообслуживания, что позволяет вводить новые сервисы для пассажиров на железнодорожном транспорте.

Ткаченко называет это решение "важным шагом в рамках евроинтеграции".

"Отказ от дубляжа на русском языке является не только символическим, но и практическим шагом для утверждения украинского языка как единственного государственного. Использование английского способствует интеграции в международное пространство, улучшает удобство для иностранных пассажиров и демонстрирует европейские стандарты обслуживания", – сказал замминистра.

Также он опубликовал фото билета, отметив, что это пока не финальный внешний вид, который будет усовершенствован.

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Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" изменяет график движения поездов из Донецкой области.

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