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"Укрзализныця" объявила новые эвакуационные рейсы: откуда и куда можно уехать

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"Укрзализныця" объявила новые эвакуационные рейсы: откуда и куда можно уехать

УНІАН

Также УЗ продолжает эвакуировать людей из Житомира.

"Укрзализныця" назначает дополнительные эвакуационные рейсы в несколько городов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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В частности, Укрзализныця назначает дополнительный рейс Интерсити+ Дарница-Харьков. Отправление в 14:00.

Со ст. "Киев-Пассажирский" в 16.41 отправится дополнительный эвакуационный рейс 747 "Киев-Тернополь".

Также УЗ продолжает эвакуировать людей из Житомира. Первый поезд отправиться в 13:00 в Бердичев, далее в направлении Львова.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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