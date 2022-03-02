"Укрзализныця" объявила новые эвакуационные рейсы: откуда и куда можно уехать

"Укрзализныця" объявила новые эвакуационные рейсы: откуда и куда можно уехать

Также УЗ продолжает эвакуировать людей из Житомира.

"Укрзализныця" назначает дополнительные эвакуационные рейсы в несколько городов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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В частности, Укрзализныця назначает дополнительный рейс Интерсити+ Дарница-Харьков. Отправление в 14:00.

Со ст. "Киев-Пассажирский" в 16.41 отправится дополнительный эвакуационный рейс 747 "Киев-Тернополь".

Также УЗ продолжает эвакуировать людей из Житомира. Первый поезд отправиться в 13:00 в Бердичев, далее в направлении Львова.