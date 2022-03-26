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"Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных рейсов на 27 марта

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"Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных рейсов на 27 марта

Укрзализныця

Назначены рейсы из Харькова, Днепра, Краматорска и Одессы.

"Укрзализныця" опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных железнодорожных рейсов на 27 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Там заметили, что актуальный график регулярных поездов на каждый следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте https://uz-vezemo.com.

Харьков:

  • 11:30 – №209/210 Харьков-Ивано-Франковск.

Днепр:

  • 20:00 – №234/233 Днепр-Чоп.

Краматорск:

  • 13:00 – №278/277 Краматорск-Львов;
  • 16:00 – №280/279 Краматорск-Львов.

Дополнительный рейс также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32.

Направления курсирования пригородных поездов на 27 марта – по ссылке http://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/579956/

Напомним, "Укрзализныця" меняет схему работы эвакуационных поездов: перевозчик сфокусируется на более сложных эвакуационных схемах.

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