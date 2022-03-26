"Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных рейсов на 27 марта

Назначены рейсы из Харькова, Днепра, Краматорска и Одессы.
"Укрзализныця" опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных железнодорожных рейсов на 27 марта.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Там заметили, что актуальный график регулярных поездов на каждый следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте https://uz-vezemo.com.
Харьков:
- 11:30 – №209/210 Харьков-Ивано-Франковск.
Днепр:
- 20:00 – №234/233 Днепр-Чоп.
Краматорск:
- 13:00 – №278/277 Краматорск-Львов;
- 16:00 – №280/279 Краматорск-Львов.
Дополнительный рейс также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32.
Направления курсирования пригородных поездов на 27 марта – по ссылке http://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/579956/
Напомним, "Укрзализныця" меняет схему работы эвакуационных поездов: перевозчик сфокусируется на более сложных эвакуационных схемах.
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