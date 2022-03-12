"Укрзализныця" опубликовала стабильный график поездов: есть дополнительные и эвакуационные рейсы

"Укрзализныця" опубликовала стабильный график поездов: есть дополнительные и эвакуационные рейсы

Дополнительные эвакуационные рейсы при необходимости будут назначаться ежедневно, о них будут уведомлять отдельно.

"Укрзализныця" вводит стабильный график курсирования поездов до перехода на летнее время 27 марта.

Об этом сообщили в компании 12 марта.

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Рейсы по станции Киев (регулярные до 27.03):

1:36 — №17/18 Ужгород – Харьков-Пас.

1:36 — №15/16 Рахов – Харьков-Пас.

2:30 — №21/22 Трускавец – Харьков-Пас.

3:42 №21/22 Харьков-Пас. — Трускавец

4:01 — №130/129 Ворохта – Кременчуг

4:01 — №149/150 Черновцы — Полтава Юж.

5:40 — №114/113 Львов – Лиман

5:40 — №142/141 Львов – Лиман

8:00 — №705 Дарница – Львов

11:46 — №45/46 Ужгород – Краматорск

13:09 — №114/113 Лиман – Львов

13:09 — №142/141 Лиман – Львов

14:07 — №749/750 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

14:25 — №769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский

14:25 — №757/758 Киев-Пасс — Могилев-Подольский

15:02 — №55/56 Киев-Пасс – Рахов

17:07 — №743 Дарница – Львов

17:09 — №13/14 Киев-Пасс – Солотвино

17:42 — №790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий

17:42 — №792/791 Киев-Пасс – Кременчуг

18:30 — №81/82 Киев-Пасс – Ужгород

19:06 — №43/44 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

19:13 — №67/68 Киев-Пасс – Варшава

19:48 — №95/96 Киев-Пасс – Рахов

20:12 — №49/50 Киев-Пасс – Трускавец

20:21 — №57/59 Киев-Пасс – Ворохта

20:21 — №60/58 Киев-Пасс – Чоп

21:07 — №38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

21:08 — №29/30 Киев-Пасс – Ужгород

21:15 — №105/106 Киев-Пасс – Одесса-Главная

21:22 — №98/97 Киев-Пас – Ковель

21:28 — №76/75 Киев-Пасс — Кривой Рог-Главный

21:33 — №130/129 Кременчуг – Ворохта

21:33 №149/159 Полтава Юг — Черновцы

21:50 №15/16 Харьков-Пас. — Рахов

21:50 №17/18 Харьков-Пас. — Ужгород

22:22 — №7/8 Киев-Пасс – Черновцы

22:27 — №45/46 Краматорск – Ужгород

22:37 — №91/92 Киев-Пасс – Львов

22:49 — №138/137 Хмельницкий – Лиман

23:46 — №771/772 Киев-Пас – Хмельницкий

Рейсы по станции Харьков (регулярные по 27.03)

3:46 — №114/113 Лиман – Львов

3:46 — №142/141 Лиман – Львов

5:40 — №114/113 Львов – Лиман

12:06 — №45/46 Краматорск – Ужгород

15:09 №15/16 Харьков-Пас. — Рахов

15:09 №17/18 Харьков-Пас. — Ужгород

19:27 №795/796 Харьков-Пас. — Днепр

20:15 №21/22 Харьков-Пас. — Трускавец

20:35 — №138/137 Лиман – Хмельницкий

21:08 — № 1/2 Краматорск – Ивано-Франковск

21:43 №8/7 Харьков-Пас. — Одесса-Главная

22:11 — №90/89 Краматорск – Одесса-Главная

Рейсы по станции Одесса (регулярные по 27.03):

14:15 — №25/26 Одесса-Главная — Рахов

18:13 — №78/77 Одесса-Главная – Ковель

18:22 — №38/36-35/37 Одесса-Главная — Пшемысль

20:49 — №136/135 Одесса-Главная – Черновцы

21:31 — №12/11 Одесса-Главная – Львов

22:03 — №105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс

22:25 — №8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс.

Рейсы по станции Винница (регулярные до 27.03):

0:23 — №105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная

2:33 — №771/772 Киев-Пас – Хмельницкий

3:52 — №105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс

4:32 — №49/50 Трускавец – Киев-Пасс

9:01 — №138/137 Лиман – Хмельницкий

17:15 — №769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский

19:38 — №138/137 Хмельницкий – Лиман

23:14 — №49/50 Киев-Пасс – Трускавец

Рейсы по станции Днепр (регулярные до 27.03):

4:45 — №38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

5:37 — №86/85 Львов – Запорожье-1

5:37 — №88/87 Ковель – Запорожье-1

6:23 — №795/796 Днепр – Харьков-Пас.

14:26 — №42/41 Днепр – Трускавец

16:34 №44717 Запорожье-1 — Рахов

17:49 — №86/85 Запорожье-1 – Львов

17:49 — №88/87 Запорожье-1 – Ковель

23:11 — №37/38 Запорожье-1 – Киев-Пасс

Рейсы по станции Запорожья (регулярные до 27.03):

12:20 — №120/119 Запорожье-1 – Львов

14:45 №44717 Запорожье-1 — Рахов

16:05 — №86/85 Запорожье-1 – Львов

16:05 — №88/87 Запорожье-1 – Ковель

21:38 — №37/38 Запорожье-1 – Киев-Пасс

Рейсы по станции Полтава (регулярные до 27.03):

6:03 — №90/89 Одесса-Главная — Краматорск

6:03 — №17/18 Ужгород – Харьков-Пас.

6:03 — №15/16 Рахов – Харьков-Пас.

7:27 — №8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс.

8:33 — №1/2 Ивано-Франковск — Краматорск

15:21 №149/159 Полтава Юж — Черновцы

17:20 №15/16 Харьков-Пас. — Рахов

17:20 №17/18 Харьков-Пас. — Ужгород

23:20 — №1/2 Краматорск – Ивано-Франковск

23:42 — №8/7 Харьков-Пасс. — Одесса-Главная

23:44 — №138/137 Лиман – Хмельницкий

Дополнительно назначенные рейсы (эвакуационные и обратные) на 13 марта:

15:00 №7931 Авдеевка — Днепр

11:00 – Житомир – Бердичев

13:00 — №7912 Бердичев — Львов

17:00 — №7764 Вознесенск – Львов

9:00 — №722 Дарница – Харьков-Пас.

1:00 — №754 Дарница – Харьков-Пас.

7:00 — №731 Дарница — Днепр

11:00 — №781 Дарница – Днепр

13:00 — №7801 Дарница – Львов

16:00 — №7803 Дарница – Львов

10:30 — №907/908 Днепр – Хелм

12:30 — №903/904 Днепр — Сокаль

16:00 — №797 Днепр — Львов

17:30 — №782 Днепр – Львов

14:00 — №7904 Жмеринка – Львов

10:00 — №217/218 Запорожье-1 – Чоп

16:00 — №912/911 Запорожье-1 – Хелм

15:00 — №265/266 Краматорск – Черновцы

14:00 — №219/220 Кривой Рог — Чоп

11:00 — №210/209 Кривой Рог – Львов

16:00 — №7736 Кропивницкий – Львов

15:00 — №225/226 Лиман – Ужгород

12:0 — №255/256 Лиман – Львов

6:00 — №222/221 Львов — Кривой Рог

11:30 — №210/209 Львов – Кривой Рог

17:00 — №261/262 Львов – Краматорск

18:00 — №716 Львов – Киев-Пасс

0:40 — №7603 Львов — Пшемысль

5:27 — №7605 Львов — Пшемысль

12:12 — №7609 Львов – Пшемысль

15:40 — №7611 Львов – Пшемысль

19:55 — №7601 Львов – Пшемысль

17:00 – Львов – Хелм

22:32 — №238/237 Одесса-Главная – Ужгород

13:00 — №239/240 Стрый — Харьков-Пасс.

17:00 — №229/230 Ужгород – Харьков-Пас.

8:30 — №753 Харьков-Пасс. — Львов

9:40 №229/230 Харьков-Пас. — Ужгород

13:00 №239/240 Харьков-Пас. — Львов

16:00 — №755 Харьков-Пасс. — Львов

15:30 — №903/904 (904) Хелм – Днепр

12:00 — №907/908 (906) Хелм – Днепр

16:30 — №219/220 Чоп — Кривой Рог

15:30 — №217/218 Чоп — Запорожье-1

11:35 — №8661 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице (Словакия)

16:50 — №961 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице (Словакия)

23:23 Одесса – Измаил – Тульча (Румыния)

12:30 – Мукачево – Будапешт (Венгрия)

Кроме того, со станции Чоп в станцию Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов.

Все эвакуационные и регулярные рейсы в направлении Западной Украины и за ее пределы остаются бесплатными. Билеты на обратные рейсы есть в продаже.

За актуальным расписанием всегда можно следить на https://uz-vezemo.com/.

Напомним, с начала войны в Украине, 24 февраля, "Укрзализныця" эвакуировала уже более двух миллионов человек.

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