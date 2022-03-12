"Укрзализныця" опубликовала стабильный график поездов: есть дополнительные и эвакуационные рейсы

Дополнительные эвакуационные рейсы при необходимости будут назначаться ежедневно, о них будут уведомлять отдельно.
"Укрзализныця" вводит стабильный график курсирования поездов до перехода на летнее время 27 марта.
Об этом сообщили в компании 12 марта.
Рейсы по станции Киев (регулярные до 27.03):
- 1:36 — №17/18 Ужгород – Харьков-Пас.
- 1:36 — №15/16 Рахов – Харьков-Пас.
- 2:30 — №21/22 Трускавец – Харьков-Пас.
- 3:42 №21/22 Харьков-Пас. — Трускавец
- 4:01 — №130/129 Ворохта – Кременчуг
- 4:01 — №149/150 Черновцы — Полтава Юж.
- 5:40 — №114/113 Львов – Лиман
- 5:40 — №142/141 Львов – Лиман
- 8:00 — №705 Дарница – Львов
- 11:46 — №45/46 Ужгород – Краматорск
- 13:09 — №114/113 Лиман – Львов
- 13:09 — №142/141 Лиман – Львов
- 14:07 — №749/750 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
- 14:25 — №769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский
- 14:25 — №757/758 Киев-Пасс — Могилев-Подольский
- 15:02 — №55/56 Киев-Пасс – Рахов
- 17:07 — №743 Дарница – Львов
- 17:09 — №13/14 Киев-Пасс – Солотвино
- 17:42 — №790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий
- 17:42 — №792/791 Киев-Пасс – Кременчуг
- 18:30 — №81/82 Киев-Пасс – Ужгород
- 19:06 — №43/44 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
- 19:13 — №67/68 Киев-Пасс – Варшава
- 19:48 — №95/96 Киев-Пасс – Рахов
- 20:12 — №49/50 Киев-Пасс – Трускавец
- 20:21 — №57/59 Киев-Пасс – Ворохта
- 20:21 — №60/58 Киев-Пасс – Чоп
- 21:07 — №38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
- 21:08 — №29/30 Киев-Пасс – Ужгород
- 21:15 — №105/106 Киев-Пасс – Одесса-Главная
- 21:22 — №98/97 Киев-Пас – Ковель
- 21:28 — №76/75 Киев-Пасс — Кривой Рог-Главный
- 21:33 — №130/129 Кременчуг – Ворохта
- 21:33 №149/159 Полтава Юг — Черновцы
- 21:50 №15/16 Харьков-Пас. — Рахов
- 21:50 №17/18 Харьков-Пас. — Ужгород
- 22:22 — №7/8 Киев-Пасс – Черновцы
- 22:27 — №45/46 Краматорск – Ужгород
- 22:37 — №91/92 Киев-Пасс – Львов
- 22:49 — №138/137 Хмельницкий – Лиман
- 23:46 — №771/772 Киев-Пас – Хмельницкий
Рейсы по станции Харьков (регулярные по 27.03)
- 3:46 — №114/113 Лиман – Львов
- 3:46 — №142/141 Лиман – Львов
- 5:40 — №114/113 Львов – Лиман
- 12:06 — №45/46 Краматорск – Ужгород
- 15:09 №15/16 Харьков-Пас. — Рахов
- 15:09 №17/18 Харьков-Пас. — Ужгород
- 19:27 №795/796 Харьков-Пас. — Днепр
- 20:15 №21/22 Харьков-Пас. — Трускавец
- 20:35 — №138/137 Лиман – Хмельницкий
- 21:08 — № 1/2 Краматорск – Ивано-Франковск
- 21:43 №8/7 Харьков-Пас. — Одесса-Главная
- 22:11 — №90/89 Краматорск – Одесса-Главная
- Рейсы по станции Одесса (регулярные по 27.03):
- 14:15 — №25/26 Одесса-Главная — Рахов
- 18:13 — №78/77 Одесса-Главная – Ковель
- 18:22 — №38/36-35/37 Одесса-Главная — Пшемысль
- 20:49 — №136/135 Одесса-Главная – Черновцы
- 21:31 — №12/11 Одесса-Главная – Львов
- 22:03 — №105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
- 22:25 — №8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс.
Рейсы по станции Винница (регулярные до 27.03):
- 0:23 — №105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная
- 2:33 — №771/772 Киев-Пас – Хмельницкий
- 3:52 — №105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
- 4:32 — №49/50 Трускавец – Киев-Пасс
- 9:01 — №138/137 Лиман – Хмельницкий
- 17:15 — №769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский
- 19:38 — №138/137 Хмельницкий – Лиман
- 23:14 — №49/50 Киев-Пасс – Трускавец
Рейсы по станции Днепр (регулярные до 27.03):
- 4:45 — №38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
- 5:37 — №86/85 Львов – Запорожье-1
- 5:37 — №88/87 Ковель – Запорожье-1
- 6:23 — №795/796 Днепр – Харьков-Пас.
- 14:26 — №42/41 Днепр – Трускавец
- 16:34 №44717 Запорожье-1 — Рахов
- 17:49 — №86/85 Запорожье-1 – Львов
- 17:49 — №88/87 Запорожье-1 – Ковель
- 23:11 — №37/38 Запорожье-1 – Киев-Пасс
Рейсы по станции Запорожья (регулярные до 27.03):
- 12:20 — №120/119 Запорожье-1 – Львов
- 14:45 №44717 Запорожье-1 — Рахов
- 16:05 — №86/85 Запорожье-1 – Львов
- 16:05 — №88/87 Запорожье-1 – Ковель
- 21:38 — №37/38 Запорожье-1 – Киев-Пасс
Рейсы по станции Полтава (регулярные до 27.03):
- 6:03 — №90/89 Одесса-Главная — Краматорск
- 6:03 — №17/18 Ужгород – Харьков-Пас.
- 6:03 — №15/16 Рахов – Харьков-Пас.
- 7:27 — №8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс.
- 8:33 — №1/2 Ивано-Франковск — Краматорск
- 15:21 №149/159 Полтава Юж — Черновцы
- 17:20 №15/16 Харьков-Пас. — Рахов
- 17:20 №17/18 Харьков-Пас. — Ужгород
- 23:20 — №1/2 Краматорск – Ивано-Франковск
- 23:42 — №8/7 Харьков-Пасс. — Одесса-Главная
- 23:44 — №138/137 Лиман – Хмельницкий
Дополнительно назначенные рейсы (эвакуационные и обратные) на 13 марта:
- 15:00 №7931 Авдеевка — Днепр
- 11:00 – Житомир – Бердичев
- 13:00 — №7912 Бердичев — Львов
- 17:00 — №7764 Вознесенск – Львов
- 9:00 — №722 Дарница – Харьков-Пас.
- 1:00 — №754 Дарница – Харьков-Пас.
- 7:00 — №731 Дарница — Днепр
- 11:00 — №781 Дарница – Днепр
- 13:00 — №7801 Дарница – Львов
- 16:00 — №7803 Дарница – Львов
- 10:30 — №907/908 Днепр – Хелм
- 12:30 — №903/904 Днепр — Сокаль
- 16:00 — №797 Днепр — Львов
- 17:30 — №782 Днепр – Львов
- 14:00 — №7904 Жмеринка – Львов
- 10:00 — №217/218 Запорожье-1 – Чоп
- 16:00 — №912/911 Запорожье-1 – Хелм
- 15:00 — №265/266 Краматорск – Черновцы
- 14:00 — №219/220 Кривой Рог — Чоп
- 11:00 — №210/209 Кривой Рог – Львов
- 16:00 — №7736 Кропивницкий – Львов
- 15:00 — №225/226 Лиман – Ужгород
- 12:0 — №255/256 Лиман – Львов
- 6:00 — №222/221 Львов — Кривой Рог
- 11:30 — №210/209 Львов – Кривой Рог
- 17:00 — №261/262 Львов – Краматорск
- 18:00 — №716 Львов – Киев-Пасс
- 0:40 — №7603 Львов — Пшемысль
- 5:27 — №7605 Львов — Пшемысль
- 12:12 — №7609 Львов – Пшемысль
- 15:40 — №7611 Львов – Пшемысль
- 19:55 — №7601 Львов – Пшемысль
- 17:00 – Львов – Хелм
- 22:32 — №238/237 Одесса-Главная – Ужгород
- 13:00 — №239/240 Стрый — Харьков-Пасс.
- 17:00 — №229/230 Ужгород – Харьков-Пас.
- 8:30 — №753 Харьков-Пасс. — Львов
- 9:40 №229/230 Харьков-Пас. — Ужгород
- 13:00 №239/240 Харьков-Пас. — Львов
- 16:00 — №755 Харьков-Пасс. — Львов
- 15:30 — №903/904 (904) Хелм – Днепр
- 12:00 — №907/908 (906) Хелм – Днепр
- 16:30 — №219/220 Чоп — Кривой Рог
- 15:30 — №217/218 Чоп — Запорожье-1
- 11:35 — №8661 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице (Словакия)
- 16:50 — №961 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице (Словакия)
- 23:23 Одесса – Измаил – Тульча (Румыния)
- 12:30 – Мукачево – Будапешт (Венгрия)
Кроме того, со станции Чоп в станцию Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов.
Все эвакуационные и регулярные рейсы в направлении Западной Украины и за ее пределы остаются бесплатными. Билеты на обратные рейсы есть в продаже.
За актуальным расписанием всегда можно следить на https://uz-vezemo.com/.
Напомним, с начала войны в Украине, 24 февраля, "Укрзализныця" эвакуировала уже более двух миллионов человек.
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