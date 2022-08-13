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«Укрзализныця» оригинально анонсировала возвращение McDonald's: фото

Дата публикации
Просмотры
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«Укрзализныця» оригинально анонсировала возвращение McDonald's: фото

фото на центральном вокзале

На табло центрального вокзала Киева появился маршрут «МакДональдс — Киев»

В ближайшее время сеть ресторанов быстрого питания McDonald's снова откроется в Украине, где она временно прекратила работу после начала войны с РФ.

О возобновлении работы части своих ресторанов в нашей стране ранее сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информацию также подтвердил сам McDonald's.

На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве среди информации о поездах появилось объявление "McDonald – Киев – вот-вот"

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Дата публикации
Просмотры
2454
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