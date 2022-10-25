"Укрзализныця" оригинально поблагодарила президента Германии Штайнмайера за системы ПВО для Украины: фото

"Укрзализныця" оригинально поблагодарила президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера за то, что его страна передала Украине современную систему ПВО IRIS-T SLM.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

Вагон, в котором ехал Штайнмайер, украсили ирисами в благодарность за защиту украинского неба от российских ракет. Также украинская компания разместила в вагоне немецкого президента открытки с изображением IRIS-T SLM, в которых поблагодарила за помощь Украину.

Фото: Укрзализныця

"Концентрация ирисов на фото в купе нашего утреннего дипломатического поезда неслучайна: любовь к ирисам у нас у всех общая, что поделаешь", — говорится в сообщении.

Фото: Укрзализныця

Фото: Укрзализныця

Визит Штайнмайера и немецкая система ПВО

Утром 25 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев с однодневным визитом. Он встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским.

В октябре министр обороны Алексей Резников сообщал, что Германия передала Украине одну систему ПВО IRIS-T SLM. Это – современная система противовоздушной обороны.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что это очень эффективный комплекс в условиях нынешней обстановки.

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