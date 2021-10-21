"Укрзализныця" открыла на вокзалах пункты вакцинации и экспресс-тестирование на COVID-19: список городов

"Укрзализныця" открыла на вокзалах пункты вакцинации и экспресс-тестирование на COVID-19: список городов

Вакцинация является бесплатной, а тест стоит 350 грн.

"Укрзализныця" с 21 октября открывает на крупнейших железнодорожных вокзалах Украины пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, теперь на вокзалах невакцинированным гражданам можно будет сделать експерс-тест, который является основанием для проезда, а также прививки от коронавируса.

"Невакцинированные пассажиры могут по выгодной цене сделать тест и получить справку, которая станет основанием для проезда в случае отрицательного результата", — говорится в сообщении.

Сейчас пункты экспресс-тестирования работают на 10 железнодорожных вокзалах: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава. Пассажиры, имеющие билет на поезд, смогут сделать тест за 350 грн.

Пункты бесплатной вакцинации начали работать на 5 железнодорожных вокзалах: Киев, Харьков, Одесса и Днепр.

Отмечается, что в дальнейшем "Укрзализныця" планирует увеличивать перечень вокзалов, где будут действовать пункты вакцинации и тестирования.

Напомним, что с 21 октября в Украине начали действовать новые правила пассажирских перевозок.

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Так, междугородные и межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров одного из этих документов:

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы вакцины для регионов "желтого" уровня эпидемической опасности;

международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой вакцины или двумя дозами, отрицательный результат тестирования методом ПЦР или выздоровления лица от указанной болезни, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием приложения "Дия";

отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действителен 72 часа.

С сегодняшнего дня начинают действовать ограничения пассажирских перевозок между областями Украины

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