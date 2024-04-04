"Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезд Чоп – Будапешт – Вена: подробности

Путешественники ждали этого дня длительное время.

С 4 апреля стартует второй этап внедрения продажи билетов в Венгрию. Новый прямой поезд Чоп – Будапешт – Вена уже доступен в приложении "Укрзализныци".

Об этом сообщает "Укрзализныця".

"Речь идет о билетах во все станции как Венгрии (начиная с даты отправления 17 апреля), так и Австрии", — подчеркнули в компании.

Что известно о поезде

Отмечается, что поезд №143/146 Чоп – Будапешт – Вена:

имеет удобные стыковки с ночными поездами из Киева, Луцка и Ровно.

из Чопа в Вену следует составом из удобных сидячих вагонов с Wi-Fi.

Прямые сообщения Украина – Венгрия (Мукачево – Дебрецен, Мукачево – Будапешт, Чоп – Захонь) появятся в приложении несколько позже. Информацию об этом обнародуют отдельно.

В "Укрзализныце" напоминают: с 18 марта продажа билетов на прямые беспересадочные вагоны Киев Вена доступна только онлайн в мобильном приложении "Укрзализныци" с верификацией аккаунта через Действие. Подпись.

Ранее "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда в популярные уголки Украины.

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