"Укрзализныця" открыла продажу билетов в женские купе: какая стоимость и для каких рейсов доступна услуга

"Укрзализныця" в пилотном режиме открыла продажу билетов в женские купе. Такая услуга будет доступна на четырех рейсах. Стоимость проезда в женских купе не отличается от обычной.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"Продажа таких билетов будет происходить только в мобильном приложении "Укрзализныци": для того, чтобы получить доступ к функции, достаточно обновить приложение. Поезда с доступными для покупки женскими купе будут соответственно маркированы в приложении, а посадка в такие купе будет открыта исключительно женщинам и детям, которым не исполнилось 6 лет", – говорится в поломке.

Стоимость проезда в женских купе не отличается от обычной, количество билетов на один заказ так же ограничено четырьмя. Как видно в приложении "Укрзализныци", ориентировочная стоимость билета поезда "Киев — Кривой Рог" — от 400 грн.

Во время пилотного периода женские купе будут доступны на 4 рейсах дальнего сообщения, которые находятся среди лидеров по количеству зарегистрированных конфликтных случаев с начала года. Это:

№81 Киев – Ужгород;

№41 Днепр – Трускавец;

№75 Киев – Кривой Рог;

№15 Харьков – Ясиня.

Женские купе в этих поездах уже находятся в продаже на поездки от 30 июня.

Женское купе в поездах

Напомним, на сайте Кабмина 15 мая появилась петиция о введении в поездах "Укрзализныци" отдельных вагонов для женщин и мужчин. Инициаторы создания отдельных вагонов аргументировали, что это "сможет сделать поездки более безопасными и предотвратить негативный опыт пассажиров".

Напомним, в июле 2020 года пассажир поезда сообщением Мариуполь-Киев напал в купе на ехавшую с сыном журналистку Анастасию Луговую, избил ее и попытался изнасиловать. Нападавший был задержан, а "Укрзализныця" уволила проводников и начальника поезда этого рейса, и выплатила пострадавшей 100 тыс. грн компенсации. Тогда же в обществе начали обсуждать вопросы о введении отдельных вагонов для женщин и мужчин.

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