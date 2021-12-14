"Укрзализныця" открыла восстановленную железнодорожную станцию "Татаров-Буковель" и запускает экспресс из Львова

Это ближайшая железнодорожная остановка к горнолыжному курорту Буковель.

В селе Татаров Ивано-Франковской области открыли восстановленную железнодорожную станцию "Татаров — Буковель" после ремонтных работ, которые начались там в конце ноября 2021 года. На станции, в частности, продолжили платформу, поэтому она может принимать до 12 вагонов.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

В частности, железнодорожники увеличили с 180 до 324 метров железнодорожную платформу станции. Теперь она может принимать поезда, в составе которых 12 вагонов. Раньше платформа была рассчитана на поезда до 6 вагонов.

Также на платформе установили современное LED освещение, провели ремонт фасада здания остановочного пункта и зала ожидания, в частности, железнодорожных касс, которые в ближайшее время возобновят работу. Также идет обустройство привокзальной территории.

"Нам удалось за короткий срок отремонтировать вокзал Татаров и сделать из него удобный пассажирский хаб между железной дорогой и курортом, а в дальнейшем "Укрзализныця" планирует выполнить капитальный ремонт этой станции. Также планируем восстанавливать другие станции Карпатского региона, ведь они популярны среди украинцев и гостей нашей страны не только в зимний период, но и в период летнего отдыха", — сказал руководитель пассажирского направления УЗ Александр Перцовский.

Отметим, что станция Татаров и ее железнодорожный вокзал является памятником архитектуры, возведенной в 1894 году.

Также в "Укрзализныце" сообщили, что уже до конца года запустят Буковельский экспресс.

Экспресс будет курсировать по маршруту Львов – Татаров-Буковель – Ворохта.

"Таким образом украинцы и гости страны получают возможность увидеть красоту и исторические достопримечательности города Льва и дальше, непосредственно из Львова добраться до курорта Буковель, или осуществить мечту — подняться на самую высокую гору Украины — Говерлу, доехав до Ворохты", — добавил Александр Перцовский.

Известно, что на маршруте будет использоваться современный дизель-поезд украинского производства, который компания получит от производителя в декабре. Этот состав производства Крюковского вагоностроительного завода ДПКр-3 имеет максимальную скорость 140 км/ч. В составе поезда 3 вагона – 170 мест. Кроме этого, поезд имеет современные элементы интерьера и экстерьера и приспособлен для перевозки маломобильного населения.

Напомним, от железнодорожной станции "Татаров-Буковель" до горнолыжного курорта Буковель и обратно начали курсировать автобусные шаттлы.

Интересные факты о "Восточном экспрессе"

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