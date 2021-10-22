"Укрзализныця" открывает центры вакцинации против COVID-19 на вокзалах еще трех городов

В центрах вакцинации пассажиры могут бесплатно сделать прививку против коронавируса.

"Укрзализныця" открывает центры вакцинации против COVID-19 еще на 3 крупных железнодорожных вокзалах. Речь идет о Ровно, Хмельницком и Ужгороде.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Так, отмечается, что с 23 октября планируется развернуть пункт прививки еще и на вокзале в Ивано-Франковске.

С 21 октября — первый день введения новых правил безопасных перевозок — такие пункты вакцинации открылись на 7 вокзалах: Киев (2 пункта), Львов, Харьков, Одесса, Днепр, Нежин и Коростень. Также на 10 железнодорожных вокзалах круглосуточно работают пункты экспресс-тестирования на COVID-19: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава (станция Полтава-Киевская). Здесь вакцинированные пассажиры могут сделать экспресс-тест и получить справку, что в случае отрицательного результата будет основанием для посадки в поезд. Эта услуга для пассажиров, имеющих билет на поезд, стоит 350 грн.

Укрзализныця

"Укрзализныця" планирует и в дальнейшем увеличивать перечень вокзалов, где будут действовать пункты вакцинации и тестирования. Ранее сообщалось, что на железнодорожных вокзалах Украины за первый день работы пунктов прививки уже вакцинировано полтысячи человек.

Напомним, с 21 октября в Украине начали действовать новые правила пассажирских перевозок. Так, междугородные и межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров одного из этих документов:

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы вакцины для регионов "желтого" уровня эпидемической опасности;

международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой вакцины или двумя дозами, отрицательный результат тестирования методом ПЦР или выздоровления лица от указанной болезни, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием приложения "Дия";

отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действителен 72 часа.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua

Как работают ограничения на междугородние поездки и где появятся новые пункты вакцинации

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