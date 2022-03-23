"Укрзализныця" открывает продажу билетов на Интерсити+ в Польшу: куда можно доехать и по какой цене

Поезд из Киева в Пшемысль едет чуть больше 12 часов.
"Укрзализныця" открывает продажу билетов на поезд Интерсити+ из Киева в польский Пшемысль.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Отмечается, что поезд №715 с сообщением Киев – Пшемысль будет отправляться из Киева ежедневно в 8:30. К конечной станции поезд прибывает в 19:37.
Билеты доступны для продажи на сайте booking.uz.gov.ua и в чат-боте Укрзализныци в Viber, Telegram, Facebook Messenger и Apple Messages.
Как говорится на сайте УЗ, цена билета на 24 марта во втором классе – 848,75 грн. В первом классе будет дороже – 1206,93 грн.
Ранее в "Укрзализныце" разъяснили, как и где купить билеты на международные рейсы.