"Укрзализныця" открывает продажу билетов на Интерсити+ в Польшу: куда можно доехать и по какой цене

"Укрзализныця" открывает продажу билетов на Интерсити+ в Польшу: куда можно доехать и по какой цене

Поезд из Киева в Пшемысль едет чуть больше 12 часов.

"Укрзализныця" открывает продажу билетов на поезд Интерсити+ из Киева в польский Пшемысль.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что поезд №715 с сообщением Киев – Пшемысль будет отправляться из Киева ежедневно в 8:30. К конечной станции поезд прибывает в 19:37.

Билеты доступны для продажи на сайте booking.uz.gov.ua и в чат-боте Укрзализныци в Viber, Telegram, Facebook Messenger и Apple Messages.

Как говорится на сайте УЗ, цена билета на 24 марта во втором классе – 848,75 грн. В первом классе будет дороже – 1206,93 грн.

Ранее в "Укрзализныце" разъяснили, как и где купить билеты на международные рейсы.