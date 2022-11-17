"Укрзализныця" открывает продажу билетов на первый рейс в Севастополь

Рейсы будет совершать легендарный "Поезд к победе", расписанные вагоны которого посвящены подвигам людей на временно оккупированных территориях.

"Укрзализныця" 17 ноября открывает продажу символических билетов на первый рейс в Севастополь.

Об этом железнодорожный перевозчик сообщил в Telegram.

"Учитывая 2,5 тысячи проданных билетов и чрезвычайное любопытство украинцев к проекту "Билеты к победе", который "Укрзалізниця" запустила вместе с платформой UNITED24, мы решили, что просто не имеем права ограничиваться пятью городами, билеты на поезда к которым уже в продаже. Поэтому сегодня мы открываем продажу символических билетов на первый рейс в Севастополь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что воспользоваться этими билетами можно будет после деоккупации Крыма.

"Как только движение будет возобновлено, мы отправим благотворителям письмо с информацией о всех деталях относительно выбранного рейса", — объяснили в "Укрзалазнице" и добавили, что оформить символический билет можно по этой ссылке.

Все билеты благотворительные: средства от их продажи будут перечислены через платформу UNITED24 на закупку last-mile транспорта — автомобилей, которые помогут соединить города и поселки на деоккупированных территориях с ближайшими железнодорожными узлами.

Напомним, что "Укрзализныця" в честь освобождения Херсона от российской оккупации запустила продажу билетов на первые рейсы в деоккупированные украинские города. Речь идет о билетах в уже свободный Херсон, а также пока оккупированные РФ Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь. Билет можно приобрести и хранить как символ веры в ВСУ и освобождения Украины от оккупантов, а сразу после деоккупации воспользоваться им.

Также сегодня, 17 ноября, "Укрзализныця" возобновляет сообщение с деоккупированным Изюмом. Поезд из Киева в освобожденный город отправится вечером, в 22:55. В обратном направлении, из Изюма, поезд будет отправляться с 18 ноября в 18:22 и прибывать в Киев в 06:10.

15 ноября в Николаев прибыл поезд из Киева – это первый рейс в город с начала полномасштабного вторжения России. Более того, председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин пообещал, что в скором времени сообщение будет возобновлено и с освобожденным от оккупантов Херсоном. В частности, он отметил, что вокзал там уцелел и в ближайшие недели после проверки и ремонтных работ возобновят железнодорожное сообщение с этим городом.

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