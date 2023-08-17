"Укрзализныця" отменяет некоторые поезда в Перемышль: что произошло

"Укрзализныця" временно отменяет часть поездов в Перемышль. Ведь польская железная дорога от 8 сентября начинает планируемые ремонты инфраструктуры в городе. Именно поэтому произойдут перемены в курсировке поездов.

Об этом сообщили в пресс-службе "УЗ".

Это могло бы означать отмену всех рейсов этого направления, но совместно с польскими коллегами мы минимизировали влияние ремонтных работ. Впрочем, временные изменения будут", – говорится в сообщении компании.

Временные изменения в движении

Изменение 1

Поезда №89/90 Киев — Перемышль и №73/74 Харьков -Перемышль с 7 сентября по 6 октября (отправлением из Киева и Харькова) будут отменены.

Изменение 2

С 3 сентября начнет курсировать новый поезд №119/120 Киев – Хелм.

Из украинской столицы он будет отправляться в 06:28, прибытие в Хелм в 17:27 — это удобная стыковка с польским поездом IC 21100 (Хелм 18:12 — Варшава Восточная 21:02).

Отправление из Хелма в 10:23 (пересадка из поезда IC12100 Варшава Восточная 06:05 – Хелм 08:42). В Киеве он будет уже в 22.45.

"Этот рейс удобен для тех, у кого вылеты из варшавского аэропорта им. Фредерика Шопена после 23:00 или рано утром (Каир, Острава, Мюнхен, Париж, Франкфурт, Вена", — добавили в "УЗ").

Изменение 3

По пятницам и субботам в течение месяца ремонтные работы в Польше (то есть отправлением из Киева 7-8, 14-15, 21-22 сентября) сохранится курсирование только двух поездов Интерсити+:

№705/706 Киев — Перемышль ;

; №707/708 Киев – Перемышль (отправление из Киева 22:17, Перемышль 06:23, обратно из Перемышля в 11:15, прибытие в Киев в 20:41).

В указанные 6 дней поезда №53/54 Киев — Перемышль, №89/90 Киев — Перемышль, №31/32 Запорожье — Перемышль, №35/36 Одесса — Перемышль, №73/74 Харьков — Перемышль, №715/716 Киев – Перемышль будут отменены.

Изменение 4

График ремонтов в сентябре коснется расписания движения поездов №54 и №36:

№54 Перемышль — Киев будет отправляться из Перемышля в 13:45 (вместо 20:28) и прибывать в Киев в 05:34 (вместо 09:00).

будет отправляться из Перемышля в 13:45 (вместо 20:28) и прибывать в Киев в 05:34 (вместо 09:00). №36 Перемышль — Одесса будет отправляться в 13:45 (вместо 20:28) и прибывать в Одессу в 08:10 утра.

Как сообщалось, Польша и Украина запустят еще один поезд, который облегчит прохождение границы. Речь идет о поезде между польским городом Сянок (Sanok) и украинским Хиров во Львовской области.

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