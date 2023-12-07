"Укрзализныця" отправила первую партию грузовиков через границу с Польшей: видео

Из Украины в Польшу отправился первый контрейлерный поезд с грузовиками. Он следует по маршруту Скнилов – Славкув.

Об этом сообщает Укрзализныця.

Укрзализныця отправила первую партию грузовиков через границу с Польшей

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Как отмечают основатели проекта, над воплощением плана компания работала две недели. В составе поезда 23 платформы, на которые было загружено 13 тягачей с полуприцепами. Таможенное и пограничное оформление груза проходит на железнодорожном пограничном переходе Изов – Грубешев.

"Пока еще существуют формальные вопросы относительно быстрого пересечения польской границы, и специалисты уже работают над ускорением процесса", – отмечают в компании.

Рейсы будут курсировать как из Украины в Польшу, так и из Польши в Украину. Со станции Славкув фуры направляются к месту назначения уже по автодороге. Добавляется, что трансфер водителей автомобилей с точки загрузки на железнодорожную платформу в точку разгрузки обеспечивается автобусом.

Напомним, польские перевозчики продолжают блокировать границу с Украиной. У дальнобойщиков из Украины заканчивается еда и горючее, водители вынуждены выживать в ужасающих условиях.

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