"Укрзализныця" переименовала поезд Киев — Ивано-Франковск на "Стефания Экспресс"

"Укрзализныця" переименовала поезд 43 Киев — Ивано-Франковск в "Стефания Экспресс".

Вокзалы Киева, Калуша и Франковска будут приветствовать этот поезд песней "Стефания".

Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Александр Камышин.

"Поезд 43 Киев – Ивано-Франковск в расписании этого года официально станет "Стефания Экспрессом", — написал Камышин.

По его словам, это будет первое в мире поезд, названный в честь мамы.

Напомним, украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania покорила публику "Евровидение-2022". Коллектив стал победителем конкурса и сделал нашу страну хозяйкой следующего.

Тимур Мирошниченко об ожиданиях от финала "Евровидения"

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