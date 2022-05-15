"Укрзализныця" переименовала поезд Киев — Ивано-Франковск на "Стефания Экспресс"

"Укрзализныця" переименовала поезд 43 Киев — Ивано-Франковск в "Стефания Экспресс".
Вокзалы Киева, Калуша и Франковска будут приветствовать этот поезд песней "Стефания".
Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Александр Камышин.
"Поезд 43 Киев – Ивано-Франковск в расписании этого года официально станет "Стефания Экспрессом", — написал Камышин.
По его словам, это будет первое в мире поезд, названный в честь мамы.
Напомним, украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania покорила публику "Евровидение-2022". Коллектив стал победителем конкурса и сделал нашу страну хозяйкой следующего.
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