"Укрзализныця" переплатила почти 12 млн грн за уголь для отопления вагонов: чиновникам предъявлено подозрение в растрате средств

"Укрзализныця" переплатила почти 12 млн грн за уголь для отопления вагонов: чиновникам предъявлено подозрение в растрате средств

К участию в тендере была допущена только одна, заранее определенная частная фирма.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении двум чиновникам "Укрзализныци" и руководителю фирмы, которых обвиняют в присвоении 11,8 млн гривен государственной компании.

Об этом сообщили в четверг, 21 октября, в пресс-службе НАБУ.

По данным следствия, в 2018 году один из филиалов АО "Укрзализныця" провел публичные торги по закупке угля для отопления пассажирских вагонов. Руководитель филиала, который был председателем тендерного комитета, совместно с руководителем отдела, который был инициатором закупки, не допустили к участию в аукционе другие компании, кроме заранее определенного предприятия.

Закупка была осуществлена по ценам, завышенным на 11,8 млн грн.

"Согласно заключению товароведческой экспертизы, рыночная цена одной тонны угля по состоянию на дату заключения договоров составила 3770 грн, в то время как АО "Укрзализныця" заключила договоры по цене 4563 грн", — говорится в сообщении НАБУ.

Внутренняя служебная проверка АО "Укрзализныця" подтвердила факты злоупотреблений и завышения стоимости продукции.

Как сообщили в НАБУ, подозрения по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение и растрата имущества в особо крупных размерах и организованной группой) предъявлено:

заместителю руководителя одного из филиалов "Укрзализныци";

руководителю отдела материально-технического обеспечения;

руководителю частной компании — победителю торгов.

Напомним, ранее "Укрзализныця" попала в скандал из-за условий в поезде, курсирующем по маршруту Хмельницкий — Киев.

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