Укрзализныця перевезла почти 1 тыс. грузовых вагонов гуманитарной помощи

986 грузовых вагонов гуманитарной помощи перевезла Укрзализныця за 21 день полномасштабной войны с россией. Еще около 6,2 тыс. тонн гуманитарных грузов перевезено в пассажирских вагонах УЗ.

Об этом УЗ сообщает в Facebook.

«Укрзализныця перевозит как малогабаритные грузы (в пассажирских вагонах), так и крупногабаритные грузы (в грузовых вагонах). Также компания принимает помощь из-за границы.

У компании уже есть ряд пунктов вдоль границы со странами ЕС, где можно перегрузить гуманитарную помощь с поездов других железных дорог и грузовиков в поезда Укрзализныци», — говорится в сообщении.

На УЗ работает горячая линия «Залізна допомога», на которой можно сделать заявку на доставку гуманитарного груза и узнать локации складов перегрузки. Подробности также можно узнать по телефонам: 0 800 503 222, 044 465 03 87.