"Укрзализныця" пережила масштабную кибератаку: как купить билет и поехать

Кибератака не повлияла на движение поездов, однако пока недоступна услуга покупки билетов онлайн.

Онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись масштабной тергетированной кибератаке. Восстановление всех систем продолжалось все прошедшие сутки.

Об этом сообщили в компании.

"Врагу не удалось нарушить движение поездов — они курсируют четко, без задержек и все операционные процессы движения отлажены в резервном формате", — отметили в ведомстве.

Можно ли купить билеты онлайн

Сообщается, что в настоящее время недоступна услуга по покупке билетов онлайн. И, вероятно, в течение дня купить билеты можно будет только в кассах на вокзалах. Для этого было принято решение увеличить количество персонала и расширить графики работы.

"Если вы не успеваете приобрести билет через кассу – следуйте непосредственно к поезду. Наши поездные бригады проинформированы, как оформлять ваш проезд на месте", – посоветовали в "Укрзализныце".

Напомним, 23 марта все онлайн-сервисы "Укрзализныци" были недоступны, сообщил заместитель директора по коммуникациям пассажирских перевозок Александр Шевченко. О причинах он не сообщил, но заверил, что они пытаются сделать все возможное, чтобы работа не была парализована.

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