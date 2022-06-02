"Укрзализныця" по техническим причинам временно отменяет курсирование поезда Львов — Ужгород

"Укрзализныця" по техническим причинам отменяет курсирование поезда №829/830 Львов – Ужгород на ближайшие даты.

Так, в направлении Львов — Ужгород поезд не будет курсировать 2, 3, 4 и 5 июня, а в направлении Ужгород — Львов не будет курсировать 2, 3, 4, 5 и 6 июня.

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожного перевозчика.

Кроме того, со 2 по 5 июня будут внесены изменения в курсирование ряда рейсов, а именно:

поезд № 6187 сообщением Львов – Мукачево будет курсировать по действующему расписанию на участках Львов – Стрый и Сколе – Мукачево, на участке Стрый – Сколе не будет курсировать;

поезд №6189/6507 сообщением Львов – Лавочное – Чоп будет курсировать по расписанию на участках Львов – Стрый и Лавочное – Чоп;

поезд № 6155 Львов – Лавочное будет курсировать по расписанию на участках Львов – Стрый и Сколе – Лавочное;

поезд №6156 Лавочное – Львов будет курсировать по расписанию на участках Лавочное – Сколе и Стрый – Львов;

поезд № 6506 сообщением Мукачево – Стрый будет курсировать только по ст. Сколе;

поезд № 6502/6166 Чоп – Лавочное – Львов будет курсировать на участках Чоп – Лавочное и Стрый – Львов. При этом из Стрыя поезд будет отправляться в 11:30, Бильче 11:49-11:50, Песочная 11:57-11:58, Николаев-Днестр. 12:05-12:06, Щирец 12:30-12:31, Глинная Навария 12:47-12:48, Оброшино 12:54-12:55, Скнилов 13:01-13:02, прибытие во Львов в 13:10.

В "Укрзализныце" призвали пассажиров учесть временные изменения при планировании путешествий в указанных сообщениях.

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Следует отметить, что такие изменения могут быть связаны с ракетным ударом, который российские оккупанты нанесли накануне по железнодорожной инфраструктуре Стрыйского района.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 99-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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