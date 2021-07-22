"Укрзализныця" показала 7 отремонтированных вагонов "Интерсити", которые будут курсировать из Киева в Запорожье (фото)

"Укрзализныця" показала 7 отремонтированных вагонов "Интерсити", которые будут курсировать из Киева в Запорожье (фото)

Стоимость работ — почти 16 млн гривен.

"Укрзализныця" завершила капитально-восстановительный ремонт с продлением срока эксплуатации семи пассажирских вагонов. Уже со следующей недели они пополнят состав пассажирского поезда "Интерсити" № 738/737, который курсирует по маршруту "Киев — Запорожье".

Как сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", вагоны оборудованы современными системами видеонаблюдения, кондиционированием воздуха, регулированием температуры отдельно в каждом купе, кнопкой вызова проводника и индикатором занятости туалета.

Мониторы в купе показывают температуру, скорость поезда, дату, время и прочее. В каждом купе есть розетки с USB-портами. Установлены вакуумные туалеты, обновленная система подачи воды.

Срок выполнения ремонта каждого такого вагона — около 3 месяцев, а стоимость работ — почти 16 млн гривен.

"В ближайшие несколько месяцев планируется отремонтировать еще 24 пассажирских вагона, а всего в 2021 году — выполнить капитально-восстановительный ремонт 50 вагонов", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно поезд "Укрзализныци" "Интерсити" сообщением "Киев-Запорожье" попал в скандал. Пассажиры, которые заранее приобрели билеты, не смогли занять свои места, потому что их там не было.

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