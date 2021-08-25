"Укрзализныця" получила первые два пассажирских вагона и дизель-поезд "Крюковского завода"

В Киеве технику КВСЗ к показу готовит сейчас группа специалистов.

"Крюковский вагоностроительный завод" отправил в Киев для участия в выставке подвижного состава, посвященной 30-летию Независимости Украины, первые два пассажирских вагона, произведенные по контракту с "Укрзализныцей" на поставку 100 вагонов, и новый дизель-поезд ДПКр-3.

Образцы техники прибыли в столицу в среду, 25 августа, сообщили в КВСЗ.

Фото: КВСЗ

"Сегодня утром, 25 августа 2021, стало известно, что натурные образцы продукции КВСЗ — два пассажирских вагона и дизель-поезд ДПКр-3 — уже прибыли в столицу. Именно так: по просьбе "Укрзализныци" в сжатые сроки было изготовлено два новеньких пассажирских вагона из партии в 100 единиц, которые должна получить "УЗ" согласно договору от 25 июня 2021 года ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Киеве технику КВСЗ к показу готовит сейчас группа специалистов, ведь необходимо подключить питание, проверить работу всех систем, подготовить презентационные материалы.

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