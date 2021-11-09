"Укрзализныця" получит 500 новых вагонов в течение двух лет — Зеленский

"Укрзализныця" получит 500 новых вагонов в течение двух лет — Зеленский

20 новых вагонов должны поставить в УЗ уже к концу этого года.

В ближайшие два года "Укрзализныця" получит еще 500 единиц пассажирских вагонов.

Об этом 9 ноября сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Большое строительство: новая железная дорога".

"В этом году "Укрзализныця" получит 20 новых спальных вагонов — первые из анонсированной сотни (новых пассажирских вагонов — Ред.). В планах — за два следующих года построить еще 500 таких вагонов. Это современные 500 наших украинских купейных вагонов, за которые не стыдно", — подчеркнул глава государства.

По словам президента, сейчас УЗ развивает проект City Express, для которого закупает пригородные поезда.

"Укрзализныця" 1 октября 2021 уже получила первые пять купейных вагонов, заказанных у Крюковского вагоностроительного завода. Вагоны приобрели за счет госбюджета. Условия контракта предполагают, что 20 из 100 заказанных вагонов должны быть поставлены "Укрзализныце" уже к концу 2021 года.

Напомним, "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда, которые будут ходить по новому графику. Он начнет действовать уже с 12 декабря текущего года.

Кроме того, с 1 декабря 2021 года в УЗ планируется повысить заработную плату железнодорожникам на 10%.

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