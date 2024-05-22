"Укрзализныця" повысила цену на постельное белье в поездах – сколько придется платить

"Укрзализныця" с 22 мая меняет стоимость постельного белья в пассажирских поездах. Так, белье в плацкартных и купейных вагонах будет стоить 80 грн (вместо 50 грн), в вагонах СВ – 120 грн (вместо 60 грн).

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В УЗ добавили, что цены были проиндексированы впервые за 5 лет.

"Перед изменением стоимости услуги Укрзализныця завершила замену постельного белья в поездах. Также до конца июня этого года будет завершена замена матрасов и подушек на всех рейсах дальнего сообщения", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что, несмотря на продолжение полномасштабной агрессии России, "Укрзализныця" удерживает на довоенном уровне стоимость социально важных внутренних железнодорожных пассажирских перевозок, а регулярные эвакуационные и медицинские рейсы осуществляет бесплатно.

Напомним, "Укрзализныця" в тестовом режиме возвращает в Одессу поезд Интерсити+.

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