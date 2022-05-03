"Укрзализныця" предлагает новый хабовый маршрут в и из Варшавы: расписание

Пассажиры, которые не успели купить билеты на прямой поезд №67 Киев – Варшава – Киев, могут путешествовать в Варшаву и обратно по новой схеме.

"Укрзализныця" разработала новый хабовый маршрут в Варшаву и обратно.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Пассажиры могут путешествовать в Варшаву и обратно по следующей схеме:

В Варшаву:

1. Покупаете билет на поезд №23 Киев – Хелм. Это можно сделать в кассе или в онлайн-сервисе.

2. С приобретенным билетом в 22:54 отправляетесь в Хелм.

3. На следующий день в 11:30 вы прибудете в Хелм. В железнодорожной кассе города можно оформить бесплатный билет на поезд Интерсити №28106 Хелм – Варшава, отправляющийся в 13:11 и прибывающий в Варшаву в 16:11.

Из Варшавы:

1. В железнодорожной кассе города оформляете бесплатный билет на поезд Интерсити №82106 Варшава – Хелм, который отправляется в рейс в 12:18 и прибывает в Хелм в 15:31.

2. В Хелме садитесь в 16:05 на поезд №24 Хелм – Киев (билет нужно заранее приобрести в кассе или онлайн-сервисе).

3. На следующий день вы прибываете в Киев в 07:29

Стоимость такого путешествия – от 976 грн, тогда как стоимость билета на поезд №67 Киев – Варшава – от 1392 грн.

Компания сообщает, что указанная схема проезда также будет удобна жителям Ровно и Бердичева. С 1 мая поезд №23/24 Киев-Хелм-Киев начал делать остановки в этих городах.

Напомним, "Укрзализныця" возобновила продажу билетов онлайн.

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