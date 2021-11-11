"Укрзализныця" представила новые капсульные плацкартные вагоны: какими они будут

Проект планируется завершить в следующем году.

"Укрзализныця" представила концепт обновленного капсульного плацкартного вагона. Его разработали на Днепровском заводе по ремонту и строительству пассажирских вагонов.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

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Так, в обновленном плацкарте предусмотрены 52 места — они стали больше в размерах. Размещаться пассажиры, как и прежде, могут вдоль вагона. У каждого из них будет свой стол, панель управления светом, индивидуальный светильник, розетка с USB-разъемом.

В будущем, возможно, в вагонах появятся и интерактивные панели для просмотра важной информации и развлекательного контента.

“Внутреннее оборудование интерьера выполнено с учетом современных требований к комфортному и безопасному путешествию. Использованы надежные металлические перегородки каркасного типа и формованные полимерные панели. Металлический потолок в вагоне пожаробезопасен, оборудован встроенными светодиодными светильниками. В дальнейшем при разработке проекта на вагоны планируется установка системы кондиционирования с индивидуальным управлением, системы экологически чистого туалета, нового электрооборудования, отопления, водопровода, разнообразного сервисного оборудования", – рассказали в пресс-службе компании.

Разработку нового концепта планируется закончить в следующем году.

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