"Укрзализныця" предупредила о задержках поездов: какие поезда задерживаются

Из-за масштабной атаки врага "Укрзализныця" сообщила о задержках ряда поездов, поскольку несколько регионов остались без электричества.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Сейчас на маршруты выведены резервные тепловозы, и все поезда дальнего сообщения продолжают свое движение. Пригородные электропоезда также задерживаются, однако энергетики уже работают над восстановлением поставок электричества. В то же время City Express в Киеве и Днепре курсируют по графику.

Напомним, 26 августа Россия совершила мощную атаку ракетами и БПЛА, из-за чего "Укрэнерго" ввело экстренные отключения электричества по всей Украине. Россия нанесла массированный удар по Украине, раздавались взрывы в разных городах, работало ПВО, есть погибшие.

В Киеве возникли перебои с водоснабжением из-за отключения света после громких взрывов в городе.

Читайте также: