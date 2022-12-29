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"Укрзализныця" предупредила о задержке поездов: что произошло

"Укрзализныця" предупредила о задержке поездов: что произошло

Фото: Александр Шевченко

Поезда прибудут с опозданием.

В результате точечного обесточивания инфраструктуры 5 поездов "Укрзализныци" из 77 следуют с задержкой более 30 минут.

  • №7/8 Одесса-Головна — Харьков +2:37
  • №1/2 Харьков — Ивано-Франковск +1:07
  • №129/130 Кременчуг — Ворохта +0:39
  • №149/150 Полтава-Южная — Черновцы +0:39
  • №65/66 Умань — Харьков +0:37

Киевская кольцевая электричка – по расписанию.

"Посадка и высадка на поезда идет через подземные переходы, где это возможно, а мы напоминаем, что в случае опоздания из-за тревоги на свой поезд, вы можете с тем же билетом в течение суток доехать любым другим рейсом того же направления", — говорится в сообщении.

Напомним, Россия утром 29 декабря снова атакует Украину ракетами. В Киеве были слышны взрывы, однако военная администрация предупредила, что это работает противовоздушная оборона. Также ПВО работает в Киевской, Полтавской и Одесской областях.

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