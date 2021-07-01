"Укрзализныця" предупредила о задержке поездов: перечень

Из-за сложных погодных условий возможны задержки поездов.

"Укрзализныця" предупреждает о задержке движения восьми поездов в связи со сложными погодными условиями.

Об этом сообщает прессслужба компании в Facebook.

Отмечается, что в настоящее время задерживаются такие поезда:

№5 Ужгород — Херсон (задержка составила 3 часа 34 минуты)

№81 Ужгород — Киев (задержка составила 3 часа 32 минуты)

№50 Трускавец — Киев (задержка составила 3 часа 6 минуты)

№25 Рахов — Одесса (задержка составила час и 50 минут)

№70 Львов — Мариуполь (задержка составила час и 33 минуты)

№1 Ивано-Франковск — Константиновка (задержка составила час и 24 минуты)

№11 Львов — Одесса (задержка составила час и 22 минуты)

№18 Ужгород — Харьков (задержка составила час и 14 минуты)

Напомним, более 300 населенных пунктов пока обесточены из-за непогоды по всей Украине. Больше всего от мощных дождей и шквального ветра страдают в центре и на западе страны.

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