"Укрзализныця" предупредила о задержке поездов: перечень

Из-за сложных погодных условий возможны задержки поездов.
"Укрзализныця" предупреждает о задержке движения восьми поездов в связи со сложными погодными условиями.
Об этом сообщает прессслужба компании в Facebook.
Отмечается, что в настоящее время задерживаются такие поезда:
№5 Ужгород — Херсон (задержка составила 3 часа 34 минуты)
№81 Ужгород — Киев (задержка составила 3 часа 32 минуты)
№50 Трускавец — Киев (задержка составила 3 часа 6 минуты)
№25 Рахов — Одесса (задержка составила час и 50 минут)
№70 Львов — Мариуполь (задержка составила час и 33 минуты)
№1 Ивано-Франковск — Константиновка (задержка составила час и 24 минуты)
№11 Львов — Одесса (задержка составила час и 22 минуты)
№18 Ужгород — Харьков (задержка составила час и 14 минуты)
Напомним, более 300 населенных пунктов пока обесточены из-за непогоды по всей Украине. Больше всего от мощных дождей и шквального ветра страдают в центре и на западе страны.