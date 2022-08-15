"Укрзализныця" предупредила о задержке ряда поездов: что произошло

Ряд поездов "Укрзализныци" утром 15 августа курсируют с задержкой.
"Укрзализныця" сообщает о задержках некоторых поездов из-за непогоды и обесточивания участка.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Так, поезд №2 Ивано-Франковск — Харьков задерживается на 1 час 50 минут. Поезд №259 Ивано-Франковск — Сумы едет с задержкой 1 час 30 мин.
Также с задержкой на 2 часа 11 минут отправился поезд №732 Киев — Запорожье, ожидавший пассажиров на пересадку. Кроме того, задержан до отправки поезд №715 Киев — Перемышль на 35 минут.
Также задерживаются рейсы поездов №701 Киев – Винница на 1 ч 33 мин, №722 Киев – Харьков на 47 минут, и №36 Одесса – Пшемыль на 1 ч 9 мин.
Пригородные поезда Фастовского направления тоже задерживаются. На время движения кольцевой электрички ситуация влияния не имеет.
"Приносим извинения пассажирам и делаем все возможное, чтобы сократить отставание поездов от графика", — добавили в пресс-службе.
Напомним, "УЗ" запустила собственное мобильное приложение.
Читайте также:
- "Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда Киев-Ясиня
- В Киеве полностью обновили парк электричек Kyiv City Express: чем они оборудованы (фото)
- "Укрзализныця" временно отменяет рейсы в один из городов Венгрии