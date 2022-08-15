"Укрзализныця" предупредила о задержке ряда поездов: что произошло

"Укрзализныця" сообщает о задержках некоторых поездов из-за непогоды и обесточивания участка.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Так, поезд №2 Ивано-Франковск — Харьков задерживается на 1 час 50 минут. Поезд №259 Ивано-Франковск — Сумы едет с задержкой 1 час 30 мин.

Также читайте Ко Дню Независимости планируют запустить поезд между Варшавой и Рава-Русской: все детали

Также с задержкой на 2 часа 11 минут отправился поезд №732 Киев — Запорожье, ожидавший пассажиров на пересадку. Кроме того, задержан до отправки поезд №715 Киев — Перемышль на 35 минут.

Также задерживаются рейсы поездов №701 Киев – Винница на 1 ч 33 мин, №722 Киев – Харьков на 47 минут, и №36 Одесса – Пшемыль на 1 ч 9 мин.

Пригородные поезда Фастовского направления тоже задерживаются. На время движения кольцевой электрички ситуация влияния не имеет.

"Приносим извинения пассажирам и делаем все возможное, чтобы сократить отставание поездов от графика", — добавили в пресс-службе.

Напомним, "УЗ" запустила собственное мобильное приложение.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.