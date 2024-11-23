"Укрзализныця" предупредила об изменениях в движении поездов: что известно

Электропоезд заблокирован на перегоне в Закарпатской области.
Утром 23 ноября в Закарпатье электропоезд заблокирован на перегоне из-за падения камней с горы. Произошли изменения в движении поездов на участки Сянки-Мукачево.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
"Из-за падения камней с горы электропоезд заблокирован на перегоне. Предварительно, две колесные пары сошли с рельсов. Скорость поезда была ниже разрешенной, поэтому травмированных нет. Всех пассажиров в места назначения уже доставляем автотранспортом", — сообщили в "УЗ".
Отмечается, что для минимизации опозданий поезд №59 Киев – Чоп будет направлен в объезд этого участка.
На месте уже работает восстановительная бригада железнодорожников, чтобы разблокировать движение как можно быстрее, добавили в компании.
Как сообщалось, на границе на одном из пунктов пропуска были введены ограничения на пропуск транспорта от 22 ноября. Он будет действовать 35 дней.
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