Укрзализныця предупредила об изменениях в маршрутах поездов для украинцев, которые едут в Польшу

Укрзализныця приспосабливается к ремонту в польском Хелме, поэтому маршруты в Польшу претерпят изменения.

С 23 июня по 31 августа пассажиры, следующие в Варшаву и Люблин поездами Укрзализныци, столкнутся с изменениями в маршрутах. Причина – ремонтные работы на польской станции Хелм.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

Так, поезда №23 Киев-Хелм, №93/94 Харьков-Хелм и №120 Хелм-Днепр будут курсировать до/с пограничной станции Дорохуск.

Пассажиры, которые будут путешествовать по этим поездам, будут проходить погранично-таможенный контроль традиционным образом: в поезде Укрзализныци. Пересадка на польский поезд в/из Варшавы будет осуществляться на станции Дорохуск следующим образом:

Изменение 1:

Двухгрупповой поезд №93/23 Харьков/Киев — Дорохуск будет прибывать на станцию Дорохуск в 06:45, после чего в поезде будет проходить погранично-таможенный контроль до 08:15. Пересадочный поезд в Варшаву TLK 25150 отправляется из Дорохуска в 08:43 (Хелм 09:31 – 09:36) и прибывает на станцию Варшава Восточная в 12:31.

Изменение 2:

Двухгрупповой поезд №120/94 Дорохуск — Днепр/Харьков будет доступен для посадки на станции Дорохуск до 11:00, после чего в поезде начнется проведение контрольных операций. Пересадочный поезд из Варшавы IC 12100 будет прибывать в Дорохуск в 09:57 (Хелм 09:34 – 09:40), отправление из Варшавы Центральной в 06:40, Варшавы Восточной в 06:49.

Также отмечается, что пересадка на станции Дорохуск — вынужденный временный шаг, поэтому станция будет доступна только для согласованной пересадки между двумя поездами без возможности покинуть станцию другим видом транспорта (эта опция сохранится на станции Хелм, через которую будет проезжать пересадочный польский поезд).

Польские железнодорожники помогут пассажирам осуществить пересадку с одного поезда на другой.

Поезда №19/20 Киев — Хелм, №119 Днепр — Хелм, №24 Хелм — Киев будут курсировать на станцию Хелм без изменений в расписании движения. Прямой поезд №67/68 Киев — Варшава — Киев перемен также не претерпевает.

Напомним, акционерное общество "Укрзализныця" в тестовом режиме возвращает в Одессу скоростной поезд Интерсити+.

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