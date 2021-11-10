"Укрзализныця" предупредила об опоздании поездов из-за ремонта колеи: перечень станций

До 12 ноября продлится реконструкция колеи на участке между станциями Мироновка и им. Тараса Шевченко.
В "Укрзализныце" предупредили о возможных задержках с прибытием поездов на нескольких станциях, объяснив это ремонтом колеи.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Опоздание поездов ожидается по станциям: Мироновка, Пятихатки, Тимково, Бурты и Херсон", — говорится в сообщении.
Примерное время задержки составит от 5 минут до 1 часа. В "Укрзализныце" пообещали сделать все возможное, чтобы сократить время задержки в пути и обеспечить прибытие поездов на станции согласно графику.
Также в компании отметили, что работы должны быть завершены до 12 ноября.
Напомним, "Укрзализныця" в скором времени вернет на рейсы двухэтажные поезда Skoda, которые начнут обслуживать пассажиров уже в начале 2022 года.
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