"Укрзализныця" предупредила об отмене движения поезда №961 Мукачево – Кошице: какая причина

"Укрзализныця" предупредила, что из-за поломки подвижного состава словацких железных дорог поезд №961 Мукачево – Кошице в понедельник, 6 мая, будет отменен на участке Мукачево – Чоп.

Об этом пишет пресс-служба УЗ.

Пассажиров, которые планировали совершить посадку на поезд №961 в Мукачево, просят воспользоваться поездом №345 Черновцы – Ужгород для доезда до ст. Чоп.

Поезд отправится со станции Мукачево в 15:18 (докупать билеты не нужно – посадка на поезд будет разрешена с билетами на поезд №961).

По прибытии в ст. Чоп в 16:28 и прохождение погранично-таможенного контроля пассажиры смогут совершить посадку в поезд №961 до станции Кошице.

Напомним, "Укрзализныця" в тестовом режиме возвращает в Одессу поезд Интерсити+.

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