"Укрзализныця" предупредила пассажиров о возможных задержках поездов: когда и на каких станциях

Причина – реконструкция путей.
"Укрзализныця" предупредила пассажиров о возможных задержках поездов с 15 по 19 ноября.
Об этом компания сообщила в своем телеграм-канале.
""Укрзализныця" продолжает работы по реконструкции путей на участке Мироновка — Им.Т.Шевченко, в связи с чем возможны задержки поездов. Ориентировочное время задержки от 5 минут до 1,5 часов. Работы начинаются 15 ноября и должны завершиться 19 ноября", – говорится в сообщении.
Отмечается, что опоздание поездов ожидается по станциям: Мироновка, Пятихатки, Тимково, Бурты и Херсон.
Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" в новом графике движения на 2021/2022 год, который начинает действовать 12 декабря 2021 года, запускает 7 пар поездов в горнолыжный курорт Буковель.