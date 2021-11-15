"Укрзализныця" предупредила пассажиров о возможных задержках поездов: когда и на каких станциях

"Укрзализныця" предупредила пассажиров о возможных задержках поездов: когда и на каких станциях

Причина – реконструкция путей.

"Укрзализныця" предупредила пассажиров о возможных задержках поездов с 15 по 19 ноября.

Об этом компания сообщила в своем телеграм-канале.

""Укрзализныця" продолжает работы по реконструкции путей на участке Мироновка — Им.Т.Шевченко, в связи с чем возможны задержки поездов. Ориентировочное время задержки от 5 минут до 1,5 часов. Работы начинаются 15 ноября и должны завершиться 19 ноября", – говорится в сообщении.

Отмечается, что опоздание поездов ожидается по станциям: Мироновка, Пятихатки, Тимково, Бурты и Херсон.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" в новом графике движения на 2021/2022 год, который начинает действовать 12 декабря 2021 года, запускает 7 пар поездов в горнолыжный курорт Буковель.

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